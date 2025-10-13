По думите му Грета Тунберг може и да е самият Антихрист

917 Снимка: iStock by Getty Images

Съоснователят на Palantir и технологичен милиардер Питър Тийл проведе серия от тайни лекции за връзката между технологиите и религията, фокусирани върху неговите собствени теории за Антихриста. Според изтекли аудио записи, получени от The Washington Post и The Guardian, събитията звучат толкова странно, колкото бихте си представили.

Тийл, известен като един от големите политически донори в САЩ. Компанията му разработва изкуствен интелект за военни и шпонски цели. Макар Тийл да е дълбоко свързан с Пентагона и дори израелските военни сили, той описва себе си като "умерен православен християнин". Как вижда той Антихриста?

Като човек, който се противопоставя на бизнес интересите му и на безконтролното развитие на AI.

"Антихристът идва на власт, като постоянно говори за Армагедон, за слухове за войни," казал Тийл по време на една от лекциите, "и ви плаши дотолкова, че му предавате контрола над науката и технологиите."

От записите става ясно, че Тийл вижда потенциални "Антихристи" в две съвсем реални фигури:

- Грета Тунберг, 22-годишната шведска активистка против окупацията на Газа и климатичните промени

- Елиезер Юдковски, известен критик на изкуствения интелект и безконтролния стремеж към създаване на машина, която да е по-умна от човека.

"През XVII-XVIII век Антихристът би бил като д-р Стрейнджлав — учен, който прави зловещи експерименти," казал Тийл на 15 септември. "В XXI век Антихристът е лудит — човек, който иска да спре цялата наука. Някой като Грета или Елиезер."

Тийл споменава и други влиятелни личности, които не харесва, но не смята за "Антихристи".

Сред тях е Бил Гейтс, когото описва като "тип Д-р Джекил и Мистър Хайд" — лош човек, но не и "политически лидер" или "достатъчно популярен", за да предизвика Армагедон.

"Не мисля, че дори човек като Бил Гейтс — когото смятам за много, много ужасен — е способен да бъде Антихрист," казал Тийл.

В същото време изразил одобрение към Илон Мъск, с който са приятели и бивши колеги. Освен изпълнителен директор на Tesla и SpaceX, Тийл похвалил доста и вицепрезидента Джей Ди Ванс, на когото всъщност е дарил милиони долари за политическата му кариера.

Все пак той изразил опасения, че Ванс — който е католик — може да е "твърде близо до папата".

"Това, за което бих се притеснил, е, че е прекалено близък с папата," казал Тийл, според The Guardian. "Имаме информации за конфликти между тях. Надявам се да има още повече."

В лекциите си Тийл използвал библейски мотиви, за да представи своята теза, че регулациите са заплаха за свободата и технологичния напредък. Неговата интерпретация на това кой е Антихристът и какво представлява заплахата му обаче изглежда съвпада удобно с личните му бизнес и политически интереси.

В предишно интервю, Тийл бе заявил, че смята изкуственият интелект за най-голямото и значимо научно откритие на човечеството през последните десетилетия. Дали това е така е въпрос на дебат, но милиардерът има финансов интерес да поддържа тази теза.

Едно е сигурно, влиянието на все по-критикуваната Грета Тунберг и почти неизвестния Елиезер Юдковски е в пъти по-малко от това на Тийл и неговите финансови и политически съюзници.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.