Проучване на Bitdefender и Netgear показва 4,85 млрд. опита за достъп до домашни рутери само за девет месеца

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Умните телевизори, контакти и мрежови устройства за съхранение все по-често се превръщат във входна точка за кибератаки срещу домашните мрежи. Това показва съвместно проучване на компанията за киберсигурност Bitdefender и производителя на мрежово оборудване Netgear, обхващащо 10,4 млн. умни дома по света.

Специалистите са анализирали данни от периода между януари и септември 2026 г., включващи 5,4 млрд. събития, свързани със сигурността, и 1,2 млрд. открити уязвимости. За деветте месеца са регистрирани 4,85 млрд. опита за достъп до домашни рутери и 466,6 млн. опита за отгатване на пароли. Средно всеки рутер е бил атакуван по два пъти дневно.

Най-застрашени се оказват смарт телевизорите, на които се падат 22,7% от откритите уязвимости. Следват умните контакти с 22,4% и устройствата за мрежово съхранение с 22%. Трите категории заедно представляват 67,1% от всички установени слабости. Особено опасно е оборудването с дълъг експлоатационен срок, което често остава свързано към интернет и след прекратяването на поддръжката и актуализациите от производителя.

Едно заразено устройство може да бъде използвано по няколко начина - като пряка мишена, прокси сървър, средство за събиране на информация или вход към останалата част от домашната мрежа. Над 90% от регистрираните атаки са разузнавателни: автоматизирани системи сканират интернет за слабо защитени устройства, които впоследствие могат да бъдат включени в ботнет мрежи или използвани за по-мащабни нападения.

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Проблемът се задълбочава с увеличаването на броя на свързаните устройства, които вече са средно 24 във всяко домакинство спрямо 22 година по-рано. В 99,7% от случаите откритите уязвимости вече са били известни и описани, но са останали непоправени. Най-честите технически проблеми са свързани с препълване и повреди на паметта и откази в обслужването, а в около 10% от случаите слабостите могат да позволят изпълнение на код, кражба на информация или пълно поемане на контрол над устройството.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.