Френската AI компания ще използва средствата за изчислителна инфраструктура, международна експанзия и развитие на стратегията си за "суверенност"

233 Снимка: Mistral

Френската компания за изкуствен интелект Mistral AI привлече 3 млрд. евро в нов инвестиционен рунд, който оценява компанията на над 21 млрд. евро. Това е най-големият инвестиционен рунд в акции, реализиран досега от европейска технологична компания, според Mistral.

Рундът Series D е воден от Samsung Electronics. Като съводещи инвеститори участват Scaleup Europe Fund, управляван от EQT, и съществуващият инвеститор PSG Equity. В инвестицията се включват и американски компании и фондове, сред които Andreessen Horowitz (a16z), Nvidia и Salesforce Ventures. Нови инвеститори са Advent и BlackRock.

Mistral AI ще използва привлечения капитал за увеличаване на изчислителния си капацитет, изграждане на инфраструктура, ускоряване на търговската дейност и разширяване на присъствието си на международните пазари.

Компанията обаче се опитва да се позиционира по различен начин от най-големите американски AI лаборатории. Mistral не определя стратегията си като опит да създаде европейски еквивалент на ChatGPT. Вместо това компанията иска да остане AI лаборатория, която разработва собствени модели, но едновременно с това предоставя на организации и правителства по-голям контрол върху използваните технологии.

Тази стратегия се свързва с нарастващия интерес към т.нар. "суверенен AI". Европейските държави и компании все по-често търсят начини да намалят зависимостта си от американски технологични компании и инфраструктура.

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Mistral планира да изгради 1 GW изчислителен капацитет в Европа до 2030 г. През август компанията представи и инструменти, които позволяват на клиентите да избират в кои региони да се обработват техните AI заявки.

Компанията започна също да предлага хостинг на външни AI модели с отворени тегла, включително китайски модели. По този начин Mistral се стреми да се утвърди не само като разработчик на собствени AI системи, но и като доставчик на инфраструктура и услуги, при които клиентите могат да избират кои модели да използват.

Mistral определя собствените си изследвания в областта на AI като основа на инфраструктурата, продуктите и концепцията си за технологичен суверенитет. Компанията по този начин подчертава, че не се отказва от разработването на собствени водещи AI модели, въпреки че предлага и чужди системи.

Френската компания вече работи в 20 държави. Нейната стратегия е насочена в голяма степен към правителства и големи компании, които искат да използват AI, като същевременно запазят по-голям контрол върху данните, инфраструктурата и моделите.

Новата инвестиция има и геополитическо измерение. Френският президент Еманюел Макрон приветства сделката и заяви в социалната мрежа X, че тя показва стремежа на Франция и Южна Корея към "трети път в AI".

Mistral вече има важни европейски партньори, сред които нидерландският производител на оборудване за производство на чипове ASML. Компанията обаче продължава да работи активно и с американски технологични гиганти.

Microsoft е един от основните ѝ партньори, като двете компании значително разшириха стратегическото си партньорство през юли. Microsoft предлага модели на Mistral чрез собствената си облачна екосистема.

Новият инвестиционен рунд показва, че Mistral се опитва да изгради международна структура, вместо да разчита единствено на европейски капитал. В нея участват компании от Европа, САЩ и Азия, както и правителството на Люксембург.

За Mistral това означава достъп до значителен капитал в момент, когато разработването на най-мощните AI модели изисква огромни инвестиции в изчислителна инфраструктура. За европейския технологичен сектор сделката е и знак, че идеята за независима от американските компании AI инфраструктура може да се превърне в значим бизнес.

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