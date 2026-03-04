141 Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photo

Ново проучване на Pew Research Center показва, че изкуственият интелект вече е масово навлязъл в училищната дейност на американските тийнейджъри. Изследването е проведено сред ученици на възраст 13-17 години. То установява, че 57% от тях използват чатботове за търсене на информация. 54% признават, че използват AI за "помощ с домашните", а цели 10% разкриват, че използват AI за всичките си домашни.

Четирима от всеки десет ученици, които използват AI, казват, че го прилагат за проучвания или за решаване на задачи по математика.

Около една четвърт го определят като "изключително" или "много полезен" инструмент, а други 25% — като "донякъде полезен".

Особено тревожна тенденция е, че ученици от по-нискодоходни домакинства са по-склонни да разчитат изцяло на AI. 20% от тийнейджърите в семейства с доход под 30 000 долара годишно съобщават, че правят "всички или повечето" си домашни с помощта на AI.

За сравнение, сред домакинства с доход над 75 000 долара този дял почти 3 пъти по-нисък и е едва 7%.

Проучването показва също, че чернокожите и латиноамериканските тийнейджъри са с около 12% по-склонни от белите си връстници да използват AI за по-голямата част от училищната работа.

Какво означава това?

От една страна, AI може да действа като дигитален помощник или "виртуален преподавател". Но масовото му използване за автоматично генериране на есета и решаване на задачи повдига въпроси за реалното усвояване на знания, развитието на критично мислене и подготовката за висше образование и пазара на труда.

Тенденцията се развива на фона на дългосрочен спад в дела на федералното финансиране за училищното образование в САЩ и все по-активно навлизане на AI компании в образователния сектор.

Експертите предупреждават, че зависимостта от AI в ранна възраст може да има когнитивни и социални последици, но остава неясно дали и как образователната система ще успее да се адаптира към новата реалност.

