1124 Снимка: Pixabay/Getty Images

Американската компания Upside Foods, специализирана в производството на култивирано в лаборатория месо получи сериозна подкрепа заради видео на известния влогър MrBeast. Популярния YouTube създател, с истинско име Джими Доналдсън, подчертава нарастващия интерес на потребителите към алтернативни източници на протеин.

Видеото, озаглавено "$1 vs $1,000,000,000 Futuristic Tech!", беше публикувано преди около 2 седмици и вече е натрупало над 90 милиона гледания. В един от сегментите MrBeast посещава Инженерния, производствен и иновационен център (EPIC) на Upside Foods в Калифорния.

По време на обиколката той опитва култивирано пиле на Upside редом с конвенционално пилешко месо и коментира, че не може да направи разлика между двата продукта. Във видеото Доналдсън дори погрешно определя култивираното пиле като традиционното.

"MrBeast и негови приятели посетиха нашата база, за да научат как се произвежда култивираното месо и да го опитат", написа главният изпълнителен директор на Upside Foods Ума Валети в LinkedIn. "Този сегмент подчертава иновации, които полагат основите за бъдещето на човечеството."

Отглеждането на месо в лаборатория се смята за хуманна алтернатива на традиционното пилешко. Upside Foods е основана през 2015 г. и през 2023 г. получи регулаторно одобрение от Министерството на земеделието на САЩ (USDA) за продажба на произведеното от клетки в биореактори месо. Компанията откри производствения си център EPIC през 2021 г., с цел да подпомогне мащабируемото производство.

През миналата година Upside Foods спря изграждането на планирания си завод Rubicon в Илинойс, като се позова на предизвикателни условия за финансиране, и пренасочи инвестициите към разширяване на съществуващата си база в Калифорния.

MrBeast обаче се сблъска с критика. Той бе обвинен, че е приел пари от фондацията "Рокфелер", за да рекламира лабораторно отглежданото месо. MrBeast, чийто YouTube канал има над 460 милиона абонати, има силата да популяризира лабораторното месо.

Още през 2022 г. в интервю за Forbes, Джими Доналдсън заяви, че би предложил "лабораторно месо" в своята верига MrBeast Burger, стига то да не се отличава по вкус от истинското.

"В секундата, в която някой направи култивирано месо, което е толкова вкусно, че хората дори не забелязват разликата - преминавам към него на мига", сподели тогава той.

Посещението му в съоръжението на Upside Foods е първият път, в който той дегустира продукта пред камера, сигнализирайки, че технологията може би вече е достигнала неговия висок стандарт за качество.

MrBeast отговори на обвиненията, че е "марионетка" на глобалните елити. С типичния си директен и леко насмешлив тон.

"Вие, откачалките на тема конспиративни теории, сте толкова смешни с начина, по който извъртате нещата. Правим някои филантропски неща с фондация "Рокфелер", за да помагаме на хора в нужда, но да се загатва, че те имат някакъв контрол над мен, е тъпо. Също така - яжте си истинско месо, не ми пука. Аз самият продавам телешки пръчици (beef sticks), лол", коментира MrBeast.

