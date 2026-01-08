На изложението CES 2026 компанията Jackery представи едно от най-нестандартните и любопитни решения в сегмента на преносимите енергийни източници - роботизиран соларен генератор на колела, който самостоятелно открива най-добрите места за зареждане. Устройството, наречено Solar Mars Bot, комбинира powerbank, соларна електроцентрала и автономен робот в едно цяло.

Solar Mars Bot използва системи за машинно зрение и навигация, за да се ориентира в средата - било то двор, къмпинг или открит терен. Роботът анализира околната обстановка, открива зоните с най-интензивна слънчева или изкуствена светлина и сам се придвижва към тях, без нужда от човешка намеса. Така идеята за "умно" зареждане излиза извън рамките на статичните соларни панели и се превръща в напълно автономен процес.

Когато достигне оптимална позиция, Solar Mars Bot разгъва своята сгъваема соларна система, съставена от няколко панела, които осигуряват до 600 W мощност. Натрупаната енергия се съхранява във вграден акумулатор и след това може да бъде използвана за захранване на външни устройства - от електроника и инструменти до осветление и къмпинг оборудване. По този начин роботът функционира като мобилна електроцентрала, която може да бъде там, където е най-нужна.

Устройството следи непрекъснато нивото на собствения си заряд и при необходимост автоматично се връща към зарядната база. Всички ключови параметри - заряд, статус и местоположение - се предават в реално време към мобилно приложение, като връзката се осъществява чрез 4G/5G мрежи. Това позволява дистанционно наблюдение и управление, дори когато собственикът не се намира в близост до робота.

От Jackery подчертават, че Solar Mars Bot е проектиран за работа в различни условия - неравен терен, открити пространства и по-сурови метеорологични влияния. Концепцията ясно показва накъде се движи бъдещето на автономните енергийни решения - към интелигентни системи, които не просто съхраняват енергия, а активно търсят най-ефективния начин да я произвеждат и използват.

