За първи път учени идентифицират въглероден хондрит в лунни проби, което подкрепя теорията за доставката на вода в ранната Слънчева система

431 Снимка: БТА/АР

Китайската мисия "Чанъе-6", която за първи път в историята достави на Земята проби от обратната страна на Луната, направи изключително важно научно откритие. При анализ на доставения материал учените са идентифицирали фрагменти от въглероден хондрит (CI хондрит) - рядък вид метеорит, богат на вода.

Значимостта на находката се крие във факта, че такъв материал се наблюдава за първи път на лунната повърхност. Въглеродните хондрити са изключително крехки и порести, като хидратираните минерали съставляват до 20% от масата им. Поради своята структура те рядко оцеляват при преминаване през земната атмосфера, като по-малко от един процент от метеоритите на Земята са от този тип. Откриването им на Луната, дори след сблъсък с повърхността, е забележително събитие, което предполага, че астероиди, богати на летливи вещества, могат да достигнат до вътрешната част на Слънчевата система сравнително запазени.

Пробите са събрани от басейна "Южен полюс-Ейткън" - един от най-големите известни ударни кратери в Слънчевата система. Международният екип от изследователи е използвал усъвършенствани методи на микроскопия и спектрометрия, за да анализира изотопните съотношения в образци от оливин - силикатен минерал, често срещан във вулканични скали и метеорити. Резултатите категорично сочат наличието на материал от CI хондрит, който се е разтопил при удара и впоследствие е изстинал, запазвайки уникалния си химичен подпис.

Според учените този метеорит вероятно произхожда от външната част на Слънчевата система. Откритието подкрепя водещата теория, че именно астероиди от този тип са "засели" Земята и Луната с вода преди милиарди години. Освен това то може да означава, че тези обекти са много по-често срещани на лунната повърхност, отколкото се смяташе досега.

Както отбелязва Лин Манг, изследовател от Института по геохимия в Гуанджоу и съавтор на изследването, публикувано в научното списание PNAS, резултатите ще имат съществени последици за разбирането ни за произхода и разпределението на водата на Луната.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.