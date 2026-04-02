САЩ се завръщат в Дълбокия космос с мисията "Артемида II", пътят до спътникa ще отнеме 6 дни

41147 Снимка: NASA

Мисията по завръщането на хора около Луната започна успешно. Точно в 1,35 часа българско време от Космическия център "Кенеди" в САЩ беше изстреляна ракетата SLS с четиримата астронавти на борда - Рийд Уайзман, Виктор Глоувър, Кристина Кох и канадецът Джереми Хансен.

"Артемида II" е първи полет с екипаж до естествения ни спътник от декември 1972 г. насам. Интересен детайл към мисията е това, че за първи път жена, чернокож и неамериканец излизат извън ниската околоземна орбита. Плановете са те да извършат 10-дневно облитане на Луната.

Полетът получи зелена светлина от НАСА след напрегнати последни минути преди старта, когато беше открит проблем с една от батериите на космическия кораб "Орион".

След дълго обсъждане инженерите и ръководителите на мисията в крайна сметка прецениха, че проблемът не е фатален, и дадоха зелена светлина за изстрелването.

Малко преди старта

НАСА приключи скоростното зареждане на ракетата SLS с течен кислород и водород около 20,30 часа. Два часа по-късно на борда ѝ се качиха астронавтите. По пътя към ракетата те бяха изпратени от струпали се около самия комплекс и шосето хора.

Последва процедура по затваряне на люка и херметизация на космическия кораб. Тя приключи около 0,20 часа.

По-малко от 1 час преди изстрелването НАСА откри проблем с температурата на батерия в системата за аварийно прекратяване на изстрелването (LAS).

"Температурата на една от двете батерии на LAS е извън допустимите граници. Макар че това в момента не е ограничение за изстрелването, би се превърнало в такова, ако температурата бъде проверена в рамките на 6 минути", каза коментаторът на НАСА Дерол Нейл. "В момента екипът работи по отстраняването на този проблем."

Около 1,15 космическата агенция на САЩ реши, че ще предприеме изстрелване.

Астронавтите в кораба "Орион" Снимка: NASA

15 минути преди полета астронавтите спуснаха визьорите на шлемовете си. В този момент системите на космическия кораб "Орион" и основната степен на SLS преминаха на автономно захранване. Това е границата, след която машината стана независима от наземните източници на енергия и готова за полет в открития космос.

Liftoff.



The Artemis II mission launched from @NASAKennedy at 6:35pm ET (2235 UTC), propelling four astronauts on a journey around the Moon.



Artemis II will pave the way for future Moon landings, as well as the next giant leap — astronauts on Mars. pic.twitter.com/ENQA4RTqAc — NASA (@NASA) April 1, 2026

Първата фаза на мисията

Излитането в 1,35 ч. премина по план, а три минути след него от ракетата SLS се откачиха помощните ускорители. На шестата минута бе достигната скорост от над 19 000 км/ч.

Излитането на "Артемида II" Снимка: NASA

Около осем минути след изстрелването екипажът вече бе в орбита. В началото на мисията космическият кораб "Орион" се отдели от горната степен на ракетата носител SLS.

Четирите слънчеви панела бяха разгърнати успешно половин час след старта. Вътре в капсулата "Орион" астронавтите Рийд Уайзман, Виктор Глоувър, Кристина Кох и Джереми Хансен са вдигнали визьорите си. Те преглеждат системите на кораба, докато той се движи със скорост от 28 000 км/ч.

Снимка: NASA

Докато кораба е в орбита около Земята НАСА планира да симулира бъдещи скачвания с модули за кацане. Именно по този начин е планирано да стане очакваното в края на това десетилетие стъпване на Луната.

След успешното преминаване на тези тестове, корабът ще активира двигателите си няколко пъти. Целта е влизане в специфична траектория на втория ден от мисията.

The Orion spacecraft successfully separated from the upper stage of the rocket, and the "proximity operations" test is underway. The Artemis II astronauts are manually piloting Orion similarly to how they would if they were docking with another spacecraft. pic.twitter.com/RWW4RSyaoq — NASA (@NASA) April 2, 2026

Корабът първо ще се отдалечи, а после приближи обратно към Земята. Гравитацията на нашата планета ще помогне за засилването му към Луната. По този начин се оптимизира разхода на гориво. Това от своя страна оставя повече място за научно оборудване.

Схема на мисията "Артемида II" Снимка: NASA

Кулминацията

Най-важният в мисията "Артемида II" ще бъде шестия ден. Тогава екипажът ще осъществи облитане около земния спътник. Астронавтите на НАСА ще прелетят зад обратната страна на Луната на височина между 6400 и 9600 километра над повърхността.

Луната е винаги обърната с една и съща страна към Земята. От гледна точка на астрономията, обратната ѝ страна е най-тихото място в близкото космическо пространство. Тъй като лунната маса служи като естествен щит, блокиращ всички радиошумове и смущения от Земята. Това я прави идеалната локация за разполагане на бъдещи радиотелескопи. Те ще направят тайните на Вселената много по-лесни за разгадаване.

Но липсата на сигнали означа и невъзможност за комуникация със Земята. В продължение на около 50 минути Рийд Уайзман, Виктор Глоувър, Кристина Кох и Джереми Хансен ще са съвсем сами и няма да чуват напътствията и съветите на НАСА. Освен това те ще се озоват по-далеч от Земята, отколкото който и да е друг представител на нашия вид досега.

Снимка: NASA

Голямото завръщане

В последните дни екипажът ще започне подготовка за завръщането си. Предвидени са медицински тестове, свързани с повторната адаптация на организма към земната гравитация.

Десетият ден ще бъде финалното изпитание. "Орион" ще навлезе в атмосферата със скорост от около 40 000 км/ч. Термичният му щит ще се нагре до над 1500 градуса по Целзий от триенето със земната атмосфера. Тя ще забави скоростта му до около 300 км/ч. Тогава ще бъдат отворени парашутите, а "Орион" трябва да се приводни в Тихия океан край бреговете на Калифорния.

Американските военноморски сили ще очакват екипажа. Ако мисията бъде изпълнена по план, НАСА планира второ облитане на Луната през 2027 година. Кацането на повърхността ще се извърши от мисията "Артемида IV" в началото на 2028 година.

Дали това ще се случи не зависи само от НАСА. Модулите за кацане се изработват от SpaceX на Илон Мъск и Blue Origin на Джеф Безос, които се състезават в направата им.

По план трябва да бъде използвана системата на SpaceX, която е модифицирана версия на мега-ракетата Starship. Ако компанията на Мъск се сблъска със забавяне, ще се използва модулът на Blue Origin.

We're going around the Moon. Come watch with us. Artemis II's four-astronaut crew is lifting off from @NASAKennedy on an approximately 10-day mission that will bring us closer to living on the Moon and Mars. The launch window opens at 6:24pm ET (2224 UTC). https://t.co/X27QJejNDt — NASA (@NASA) April 1, 2026

Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.