Производителите масово не публикуват цени на резервни части и ръководства, въпреки че сами дават високи оценки за ремонтопригодност на устройствата си

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Повече от година след въвеждането на европейските правила, които трябва да направят смартфоните и таблетите по-лесни за ремонт, голяма част от производителите все още не предоставят задължителната информация на потребителите. Според анализ на организацията Right to Repair Europe над 80% от проверените устройства не разполагат с лесно достъпни данни за ремонт, цени на резервни части или подходящи инструкции. Това се случва въпреки изискването производителите да предоставят подобна информация и да посочват оценка за ремонтопригодност на своите продукти.

Правилата се прилагат за новите смартфони и таблети, продавани на територията на Европейския съюз, като информацията трябва да бъде включена и в Европейския продуктов регистър за енергийно етикетиране. Проверка на Right to Repair Europe обаче показва сериозни пропуски. От общо 2334 записа за модели смартфони, пуснати на пазара през разглеждания период, едва около 18% съдържат връзка към сайт, на който действително могат да бъдат открити цени на резервни части или инструкции за ремонт. При приблизително половината модели съответните полета остават празни, а още около 19% препращат единствено към стандартна продуктова или сервизна страница, без необходимата конкретна информация.

Особено спорен е фактът, че част от производителите продължават да декларират най-високи оценки за ремонтопригодност, включително клас A, дори когато потребителят трудно може да открие информацията, на която би трябвало да се основава тази оценка. В някои случаи са посочени и изключително широки ценови диапазони за резервни компоненти. Като пример се дават батерии, при които ориентировъчната цена за подмяна варира между 14 и 128 евро. Подобни диапазони практически не помагат на купувача да прецени колко би струвала реалната поддръжка на устройството през следващите години.

Организацията поставя под въпрос и ефективността на контрола върху самата система. Според нея наличието на хиляди празни или неправилно попълнени полета показва, че националните органи не проверяват достатъчно активно подадената от компаниите информация. Дори когато необходимите данни формално съществуват, достигането до тях понякога изисква преминаването през няколко страници. Right to Repair Europe посочва като примери големи производители като Apple и Samsung, при които връзките невинаги отвеждат директно до цените на резервните части. Допълнителен проблем е, че именно производителите сами определят оценките за ремонтопригодност на собствените си устройства.

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Представителят на iFixit по европейските политики Томас Опсомер определя задължението за публикуване на цени и ръководства като важна стъпка, но настоява за по-строг контрол. Според него компаниите трябва да публикуват пълната документация, въз основа на която определят оценките си, така че информацията да може да бъде независимо проверена. Европейските изисквания за ремонтопригодност предстои да бъдат допълнително разширени, като през февруари трябва да влязат в сила и правила, свързани с възможността батериите на новите мобилни устройства да бъдат подменяни от потребителя, с определени изключения за някои категории носима електроника.

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