14676 Снимка: Lockheed Martin / Sikorsky

Дъщерната компания на Lockheed Martin — Sikorsky — направи следващата логична крачка към пълната автономност на вертолета Black Hawk, като не само го оборудва с технологии за самостоятелен полет, но и напълно премахна пилотската кабина, заменяйки я с товарни врати и повече място за карго.

Превръщането на Black Hawk в автономен дрон не е нова идея. DARPA и Sikorsky от години преобразуват серийни модели на този хеликоптер, като дори ги тестват в ролята на противопожарни платформи. Това е полезно, когато целта е машината да бъде "по избор с пилот", но какво ще стане, ако пилотът — и самата кабина — изчезнат напълно?

Отговорът идва под формата на S-70UAS U-Hawk, представен тази седмица на изложението на Асоциацията на армията на САЩ (AUSA). Новият модел е базиран на UH-60L Black Hawk, като запазва силуета на предшественика си, но с една съществена разлика — няма пилотска кабина, няма прозорци, няма седалки и никакво място за екипаж или пътници.

Новата концепция: U-Hawk

Идеята зад U-Hawk е да се създаде нов тип логистичен и щурмов транспортен хеликоптер, който да обслужва войските на терен. Според Lockheed Martin, преминаването от концепция до готов прототип е отнело едва 10 месеца, а първият полет се очаква през 2026 г.

Вижте как изглеждат U-Hawk и Black Hawk >> >> >>

В сърцето на U-Hawk стои автономната система Matrix на Sikorsky, комбинирана с трето поколение fly-by-wire управление. Тази технология, която вече се използва както в пилотирани, така и в безпилотни апарати, действа като "дигитален копилот" — автоматично създава полетен план, навигира машината и избягва препятствия и заплахи чрез бордови камери. С други думи, U-Hawk може да изпълни цялостна мисия — от излитане до кацане — без човешка намеса.

Затова хеликоптерът няма нужда от пилот. Вместо това разполага с оператор, който не е задължително да има летателна квалификация. Чрез специален защитен таблет операторът въвежда основните цели на мисията, а системата Matrix поема управлението оттам нататък.

Най-забележимата физическа промяна е замяната на пилотската кабина с разтварящи се товарни врати (clamshell doors) и рампа, които увеличават товарното пространство с 25 процента. Това позволява на U-Hawk да превозва по-обемисти товари — като например ракетни установки HIMARS или две противокорабни ракети Naval Strike Missiles. Освен това хеликоптерът може да служи като платформа за безпилотни наземни превозни средства (UGV), както и да пренася роеве дронове или вътрешни горивни резервоари за по-голям обсег.

Sikorsky съобщава още, че преоборудването включва подобрени двигатели T700-GE-701C, надграден редуктор и увеличен външен капацитет за товарене от 8 000 на 9 000 паунда (от 3 630 на 4 082 килограма).

"Sikorsky предлага решение на 21-ви век, като превръща UH-60L Black Hawk в напълно автономна многофункционална платформа," казва Рич Бентън, вицепрезидент и генерален мениджър на компанията.

"Разработихме този прототип от идея до реалност за по-малко от година. Промените, с които превърнахме пилотирания Black Hawk в безпилотна многоцелева система, могат да се прилагат мащабно, бързо и икономично. U-Hawk продължава наследството на Black Hawk като водещ универсален хеликоптер в света и отваря вратата към изцяло нови възможности като автономна платформа."

