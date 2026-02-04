От агенцията нямат конкретен отговор, но заявяват, че компонентите са уникални и силно специализирани

480 Снимка: NASA

НАСА беше принудена да прекрати преждевременно ключов тест по зареждане на гориво на гигантската си ракета SLS за мисията "Артемида II". Това отложи пилотирания полет около Луната с поне месец. Причината е пореден теч на течен водород - проблем, който звучи твърде познато.

Тестът, известен като "мокра генерална репетиция", започна в края на януари и имитира реално обратно броене до старт, включително пълно зареждане на ракетата с над 700 000 галона течен водород и течен кислород. Зареждането стартира нормално, но скоро бе открит теч на водород в зоната на бързата връзка (quick disconnect) на стартовата платформа - същото място, което създаде сериозни проблеми и при "Артемида I" преди три години.

Тогава течовете доведоха до три връщания на ракетата в сградата за сглобяване (VAB) и шестмесечно забавяне, преди "Артемида I" най-накрая да излети през ноември 2022 г. с безпилотния кораб Orion.

Въпреки проблемите, НАСА отчита теста като частичен успех. За разлика от "Артемида I", този път екипите успяха да напълнят изцяло двата етапа на ракетата още при първия опит и да стигнат до последните минути от симулираното обратно броене.

Тестът обаче беше прекратен 5 минути и 15 секунди преди готовността за симулационно изстрелване. По думите на директора по изстрелването Чарли Блекуел-Томпсън, задействаха се стандартните процедури за безопасност и операцията беше прекъсната.

НАСА не смята да връща ракетата отново в хангара. За разлика от "Артемида I", проблемът вероятно може да бъде отстранен директно на стартовата площадка. Но по-големият въпрос остава - защо течовете продължават след 3 години?

НАСА няма конкретен отговор. По думите на инженерите в агенцията компонентите са уникални и силно специализирани. Възможно е и вибрациите по време на 12-часовото придвижване на ракетата от VAB до площадката да са повлияли на уплътненията. Освен това течният водород е изключително труден за овладяване - молекулите му са малки, силно енергийни и "намират път" дори през минимални несъвършенства.

"Това е първият път, когато тази конкретна машина работи с криогенни горива. Трябва да разберем как "диша" и как се държи", обясни заместник-администраторът на НАСА Амит Кшатрия.

Шефът на агенцията Джаред Айзъкман подчерта, че именно заради такива проблеми се правят тези тестове.

"Мокрите генерални репетиции са създадени, за да откриват проблеми преди полет и да увеличат максимално шансовете за успех в деня на старта."

Полетът ще отведе четирима астронавти - Рийд Уайзман, Виктор Гловър, Кристина Кох и канадеца Джереми Хансен - на 10-дневна обиколка около Луната. Това ще е решаваща стъпка преди "Артемида III", планирана като мисията, която трябва да върне хора на лунната повърхност.

