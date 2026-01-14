326 Снимка: NASA's Goddard Space Flight Center/Conceptual Image Lab

НАСА успешно изведе в орбита нов специализиран космически телескоп с амбициозна задача - да надникне по-дълбоко от всякога в атмосферата на екзопланети извън Слънчевата система. Орбиталната обсерватория, наречена "Пандора", беше изстреляна в неделя с ракета Falcon 9 на SpaceX и вече е разположена в слънчево-синхронна орбита, потвърдиха от агенцията.

Макар да не може да се сравнява по мащаб и цена с космическия телескоп "Джеймс Уеб", "Пандора" е проектирана с много конкретна научна мисия. Със своя 17-инчов (около 43 см) телескоп тя ще изследва екзопланети и - за първи път по този начин - звездите, около които те обикалят. Именно това, според учените, може да се окаже ключът към по-точни данни за състава на далечни светове.

Мисията на "Пандора" ще продължи една година, през която се очаква телескопът да наблюдава поне 20 екзопланети, като ще събира детайлна информация и за техните родителски звезди. Това представлява сериозен пробив, тъй като досега промените и нестабилностите на звездите често са "замърсявали" данните за самите планети.

"Това ще разруши важна бариера", коментира астрономът от Университета на Аризона Даниел Апаи, чийто екип участва в разработката на телескопа. По думите му "Пандора" ще помогне да се елиминира сериозен източник на шум в данните, който досега е ограничавал способността на учените да изучават малки екзопланети и да търсят признаци на живот върху тях.

Откриването и анализът на екзопланети остава изключително трудно начинание. Макар че в небето се наблюдават милиони звезди, първата потвърдена екзопланета беше открита едва през 1992 г., а и до днес броят на известните такива светове е около 6000. Основният метод за откриване е т.нар. транзитен метод - моментът, в който планета преминава пред звездата си и причинява лек спад в нейната яркост. Анализът на тази светлина може да разкрие химичния състав на атмосферата на планетата - наличие на водни пари, водород, облаци и дори потенциални биосигнатури.

Проблемът обаче е, че самите звезди не са стабилни източници на светлина. Т.нар. "звездни петна" - по-хладни и активни области на звездната повърхност - могат да изкривят наблюденията и дори да доведат до погрешни изводи, например за наличието на вода в атмосферата на планета.

Точно тук се намесва "Пандора". Телескопът ще наблюдава целевите звезди в продължение на 24 часа наведнъж, използвайки както инфрачервени, така и видими сензори. В рамките на мисията всяка звезда ще бъде наблюдавана около десет пъти, което ще осигури стотици часове данни за динамиката на звездните петна.

"С тази информация ще можем да разберем как промените в звездите влияят върху наблюдаваните транзити на планетите", обяснява Апаи. Това ще позволи много по-прецизно "очистване" на сигналите и по-надеждни изводи за свойствата на далечните светове.

"Пандора" е първото рецензирано научно начинание, базирано изцяло на този нов подход, и според учените е ясен знак, че в следващите години ни очакват още по-детайлни и изненадващи открития в търсенето на живот извън Земята.

