1337 Снимка: AP/БТА

НАСА се готви да се откаже от SpaceX за първия си опит да изпрати астронавти на повърхността на Луната от повече от половин век насам.

Както съобщава Ройтерс, временно изпълняващият длъжността администратор на NASA, Шон Дъфи, намекна, че космическата агенция може да се обърне към Blue Origin на Джеф Безос — един от най-големите конкуренти на Илон Мъск и неговата SpaceX.

"В процес съм на отваряне на този договор. Мисля, че ще видим компании като Blue (Origin) да се включат, а може би и други," каза той в интервю за Fox News в понеделник. "Ще имаме космическа надпревара между американски компании, за да видим коя ще ни върне първа на Луната."

Това е изненадващ обрат, показващ, че НАСА започва да губи доверие в SpaceX и нейния гигантски космически кораб Starship, който изостава от графика. Разработката на ракетата се сблъска с редица проблеми през последните години, което поражда опасения сред служители на агенцията, че версията за Human Landing System (система за кацане на хора) може да не е готова да достави астронавти от орбитата на Луната до повърхността ѝ още през 2027 г., както е планирано за мисията "Артемида 3".

Белият дом вече изрази желание САЩ да не изостанат от Китай, който планира собствено кацане на Луната до 2030 г. Експерти предупредиха, че забавянията на SpaceX могат да доведат до отлагане на целия график на НАСА — и така Китай може да изпревари САЩ в новата "лунна надпревара".

"Ще имаме съревнование между американски компании, за да видим коя ще ни върне първа на Луната," повтори Дъфи пред Fox News.

Дъфи директно критикува SpaceX на Мъск, като каза:

"Те изостават от графика. Президентът иска да сме сигурни, че ще победим китайците."

По време на среща със служители на НАСА миналия месец Дъфи, който същевременно е и министър на транспорта, заяви, че "понякога безопасността може да се превърне във враг на напредъка" — подчертавайки, че агенцията е готова да направи сериозни компромиси, за да стигне първа.

Последните му изявления също може да хвърлят светлина върху напрежението между президента Доналд Тръмп и Илон Мъск. Бившите съюзници се отчуждиха по-рано тази година, а не е ясно дали отношенията им са се подобрили. (Двамата бяха видени да разговарят и да си стискат ръцете по време на мемориалната служба на Чарли Кърк миналия месец, но не е известно дали това е довело до реално помирение.)

Междувременно Blue Origin на Безос разработва своя лунен модул, наречен Blue Moon — вторият по рода си договор по програмата "Артемида" след Starship на SpaceX. Тази версия е предназначена да достави екипаж от четирима астронавти по време на мисията "Артемида 5", планирана за 2030 г.

Предвид продължаващата вражда между Безос и Мъск — която продължава от години — коментарите на Дъфи може отново да разпалят конфликта. Предишните преговори по договорите за "Артемида" дори доведоха до съдебен иск на Безос срещу НАСА.

Миналата седмица Starship на SpaceX извърши своя единадесети тестов полет — последният за версия 2. Той се оказа пълен успех. Дали новата версия 3, чийто първи полет е планиран за следващата година, ще се справи по-добре и ще възвърне доверието на НАСА — предстои да се види.

Но проблемите за Вашингтон не свършват дотук. Дори да се откаже от SpaceX, то далеч не е сигурно, че Blue Origin ще се справи в срок. Всъщност, компанията на Джеф Безос е известна с големите си забавяния по новите си проекти. Първата орбитална ракета на компанията New Glenn се разработваше от 2012 година, но се сблъска с продължило няколко години отлагане на първото изстрелване. То все пак се реализира в началото на 2025 година. Но развитието на системата за кацане на първата степен и повторна употреба на ракетата се развива толкова бавно, че не е ясно дали Blue Origin ще може да я развие напълно до края на десетилетието. Успокоителната мисъл за НАСА е, че не е ясно колко напреднал е Китай в плановете си. Засега Пекин още не е готов с новата си ракета, но има тествана платформа за кацане на Луната.

