Апаратът ще е с модулна конструкция и трябва да полети до 2 години

2460 Снимка: NASA

НАСА представи новия си експериментален самолет X-70 Fractal, който ще помогне за разработването на технологии за управление на полета и висока маневреност. Американската космическа агенция очаква апаратът да извърши първия си полет в рамките на следващите две години.

Проектът беше обявен на 4 ноември. X-70 ще бъде пилотиран експериментален самолет с модулна конструкция и система за управление, която може бързо да се преконфигурира. Това ще позволява на инженерите да сменят външни и вътрешни компоненти по време на подготовката за различни изпитания.

Според НАСА така ще могат да се изследват възможности за маневриране, които досега не са демонстрирани в пилотирани полети.

"X-70 Fractal предоставя на НАСА високопроизводителна пилотирана платформа за изпитване на усъвършенствани системи за управление на полета, маневреност и други авангардни технологии в реални условия", заяви ръководителят на агенцията Джаред Айзъкман.

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Той определи проекта като част от "ново начало за авиацията" и добави: "Затова хората идват в НАСА - да създават, да учат и най-вече да летят."

Агенцията публикува и изображение, генерирано с изкуствен интелект, което показва силует на самолет с два наклонени вертикални стабилизатора. То обаче не представлява окончателен проект на X-70 и засега не разкрива как точно ще изглежда машината. Формата напомня на изтребителите F-22 Raptor и F/A-18 Super Hornet, както и на експерименталния Model 437 Vanguard.

По предварителни данни X-70 ще развива крейсерска скорост от Mach 0,75 - приблизително колкото Boeing 737 Classic. Самолетът ще може да достига височина от 13,7 км и ще има обсег над 2777 км. Предвиден е полезен товар от около 900 кг за експериментално оборудване, което ще може да се разполага както във вътрешни отсеци, така и на външни точки за окачване. Максималното излетно тегло ще бъде около 4535 кг.

Новият проект се присъединява към серията експериментални самолети X-plane на НАСА. Един от най-новите е X-59, който изследва технологии за по-тих свръхзвуков полет. Удълженият му нос е проектиран да намалява ударните вълни, които обикновено причиняват силния звуков гръм при преминаване на звуковата бариера.

В разработката на експериментални летателни апарати участват и частни компании. Boom Supersonic например работи по X-1, който също цели да ограничи шума от свръхзвуковите полети. Във военната авиация Boeing разработва изтребителя от следващо поколение F-47, а DARPA работи по собствен експериментален проект, наречен CRANE.

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