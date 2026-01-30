НАСА отложи старта на пилотираната си мисия около Луната
Първата дата за възможно изстрелване е 8 февруари
НАСА отложи планираното пътуване на астронавти около Луната заради очаквани температури близо до нулата на мястото на изстрелването, предаде Асошиейтед прес.
Първият полет до естествения спътник на Земята с екипаж от програмата "Артемида" вече е пренасрочен за не по-рано от 8 февруари или два дни по-късно от планираното.
Американската космическа агенция беше готова да проведе тест за зареждане с гориво на 98-метровата лунна ракета в събота, но в четвъртък късно вечерта отмени всичко заради очакваното студено време.
Решаващата генерална репетиция сега е насрочена за понеделник, ако времето позволи. Промяната оставя НАСА само с три дни през февруари, за да изпрати четирима астронавти около Луната и обратно.
Нагреватели поддържат капсулата "Орион" топла на върха на ракетата "Спейс лонч систъм" (Space Launch System). Други специализирани системи също се адаптират към студа.
Командирът на мисията Рийд Уайзман и екипажът му остават под карантина в Хюстън и не е ясно кога ще пристигнат в космическия център "Кенеди".
НАСА разполага само с няколко дни всеки месец, за да изстреля първия си лунен екипаж от повече от половин век. През 1972 г. мисията "Аполо 17" сложи край на тази легендарна програма за изследване на Луната.