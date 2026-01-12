310 Снимка: AP/БТА

НАСА съобщи, че планира да започне по-ранното завръщане на четиричленния екипаж Crew-11 от Международната космическа станция (МКС) в сряда, 14 януари, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Разкачването на космическия кораб, който ще транспортира екипажа, се очаква да започне не по-рано от 22:00 ч. по Гринуич (24:00 ч. българско време), при условие че метеорологичните условия са благоприятни, се посочва в изявление на космическата агенция.

Ако всичко протече по план, астронавтите трябва да се приводнят край бреговете на Калифорния в нощта срещу четвъртък. Точният час ще бъде потвърден по-близо до отпътуването и ще зависи от времето, морските условия и други фактори.

НАСА обяви в четвъртък, че това ще бъде първият случай в историята на МКС, при който екипаж се завръща по-рано заради здравословен проблем на един от астронавтите.

Агенцията не разкрива самоличността на засегнатия член на екипажа, нито естеството на медицинския проблем, но подчертава, че той не е свързан с дейностите на МКС и не представлява спешен случай. Главният здравен и медицински директор на НАСА Джеймс Полк заяви, че астронавтът е в стабилно състояние.

Здравословният проблем вече доведе до отмяната на планирана космическа разходка в четвъртък, в която трябваше да участват американските астронавти Зина Кардман и Майкъл Финк.

Кардман и Финк, заедно с японския астронавт Кимия Юи и руския космонавт Олег Платонов, се намират на борда на МКС от началото на август. Първоначално мисията им предвиждаше да останат в орбита още месец.

