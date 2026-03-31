Снимка: NASA

Американската космическа агенция НАСА публикува подробен график на предстоящата мисия "Артемида II" ("Артемис II") - първия пилотиран полет около Луната от десетилетия. Той е насрочен за 1:24 часа сутринта на 2 април българско време.

Четиримата астронавти - Рийд Уайзман, Виктор Глоувър, Кристина Кох и канадецът Джереми Хансен - ще прекарат около 10 дни в космоса, по време на които ще тестват системите на кораба "Орион" и ще извършат обиколка около естествения спътник на Земята.

Около осем минути след изстрелването екипажът вече ще бъде в орбита. В първите часове корабът ще извърши серия от маневри за повишаване на орбитата, след което астронавтите ще започнат обстойна проверка на системите - включително водоснабдяване, жизнена поддръжка и вътрешна конфигурация на кабината.

Още в първия ден е предвидено и симулирано скачване с отделящ се елемент от ракетата, което ще послужи за предварителна подготовка за бъдещи мисии. След кратки периоди на сън екипажът ще извърши маневра за подготовка за основния етап от мисията.

Ако в първите 23 часа на мисията бъде открита неизправност в някоя от системите, НАСА може да предприеме преждевременно прекратяване на полета до Луната.

На втория ден ще бъде изпълнена ключовата маневра "транс-лунно инжектиране", която ще насочи "Орион" към Луната. Двигателят на европейския сервизен модул ще изведе кораба по т.нар. свободна траектория, позволяваща естествено връщане към Земята.

Следващите дни ще бъдат посветени на корекции на траекторията, медицински и технически тестове, както и подготовка за научни наблюдения. Астронавтите ще провеждат експерименти, включително демонстрации на първа помощ в безтегловност и тестове на комуникационните системи в дълбокия космос.

На петия ден "Орион" ще навлезе в гравитационната сфера на Луната. Екипажът ще проведе серия от тестове на новите скафандри, които могат да осигурят автономна жизнена среда до шест дни при авария.

Най-важният момент от мисията ще настъпи на шестия ден, когато корабът ще премине зад обратната страна на Луната на разстояние между 6400 и 9600 километра от повърхността.

В този период астронавтите ще загубят връзка със Земята за до 50 минути. Те ще заснемат повърхността и ще записват наблюдения в реално време. В зависимост от датата на старта, мисията може да постави рекорд за най-далечно пътуване на хора от Земята, надминавайки този на екипажа на "Аполо 13" от 1970 г.

След обиколката около Луната корабът ще поеме обратно към Земята, като ще бъдат извършени допълнителни корекции на траекторията. В програмата са включени тестове за защита от радиация, както и ръчно управление на кораба.

В последните дни екипажът ще се подготви за завръщането, включително процедури за навлизане в атмосферата и приводняване. Ще бъдат проведени и медицински тестове, свързани с адаптацията на организма към гравитацията. Следобедът на седмия ден ще е почивен за екипажа. На осмия ден са предвидени важни тестове по измерване на радиацията. Деветият ден ще бъде прекаран в подготовка за кацането и носене на Компресивни костюми, за повторно свикване с гравитацията.

На десетия ден капсулата ще се отдели от сервизния модул и ще навлезе в атмосферата на Земята, защитена от топлинен щит, издържащ температури до около 1650 градуса по Целзий. След забавяне с парашути корабът ще се приводни в Тихия океан край Сан Диего, където ще бъде посрещнат от екипи на НАСА и Военноморските сили на САЩ.

Мисията "Артемида II" е ключова стъпка в програмата за връщане на хора на Луната, макар да не осъществи кацане. Досега тя бе отлагана няколко пъти, но изгледите са, че НАСА ще осъществи изстрелването в началото на април.

