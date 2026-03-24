772 Снимка: NASA

Шефът на НАСА Джаред Айзъкман заяви, че агенцията се отказва от плановете си за изграждане на космическа станция в орбитата около Луната, предава Ройтерс.

Вместо това компонентите на планираното съоръжение ще бъдат използвани за създаване на база на повърхността на спътника на Земята. Решението е част от серия промени, които новият ръководител на НАСА предприема в лунната програма на космическата агенция на САЩ. Те на практика забавят плановете на САЩ за завръщане на земния спътник и може да позволят Америка да бъде изпреварена от Китай в лунната надпревара на 21 век.

НАСА премести пилотираното кацане на хора на Луната от мисията "Артемида III" към "Артемида IV". Мисията няма точна дата, като е насрочена за 2028 г. Липсата на готови лунни модули от SpaceX и Blue Origin, както и забавянето в развитието на Starship след серия от експлозии са част от причините за забавянето. Много е вероятно планът за 2028 да не бъде спазен.

Blue Origin все още са далеч от завършване и изпитание на лунния си модул, а SpaceX тепърва трябва да покаже презареждане в орбита и възможност за кацане на Луната.

Що се отнася до окололунната станция "Гейтуей", то първият ѝ модул започна да се сглобява през 2024 г. Станцията премина през дълго развитие, което може да се проследи от 2012 година. НАСА е получавала пари за развитието на проекта от 2015 година, а през 2025 година администрацията на Доналд Тръмп предвиди 2,6 милиарда долара за станцията на НАСА. Предвиждаше се първият модул да бъде изведен през 2027 година, а "Гейтуей" да заработи като важен комуникационен и транспортен хъб през 2032 година.

Още от края на миналото десетилетие проектът предизвика голямо недоволство. Срещу окололунната станция се изказаха бивши директори на НАСА и Бъз Олдрин - вторият човек стъпил на Луната.

Няма яснота как САЩ ще може да преустрои вече построеното по програмата. В началото на 2025 година Джаред Айзъкман бе публикувал концепция от 62 страници, частично засягаща въпроса. Една от идеите в документа е построеното да се "преустрои" на превозно средство, задвижвано от ядрена батерия.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.



