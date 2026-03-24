НАСА се откава от станция в орбита около Луната. Вместо това ще строи база
Преструктурирането на програмата "Артемида" продължава
Шефът на НАСА Джаред Айзъкман заяви, че агенцията се отказва от плановете си за изграждане на космическа станция в орбитата около Луната, предава Ройтерс.
Вместо това компонентите на планираното съоръжение ще бъдат използвани за създаване на база на повърхността на спътника на Земята. Решението е част от серия промени, които новият ръководител на НАСА предприема в лунната програма на космическата агенция на САЩ. Те на практика забавят плановете на САЩ за завръщане на земния спътник и може да позволят Америка да бъде изпреварена от Китай в лунната надпревара на 21 век.
НАСА премести пилотираното кацане на хора на Луната от мисията "Артемида III" към "Артемида IV". Мисията няма точна дата, като е насрочена за 2028 г. Липсата на готови лунни модули от SpaceX и Blue Origin, както и забавянето в развитието на Starship след серия от експлозии са част от причините за забавянето. Много е вероятно планът за 2028 да не бъде спазен.
Blue Origin все още са далеч от завършване и изпитание на лунния си модул, а SpaceX тепърва трябва да покаже презареждане в орбита и възможност за кацане на Луната.
Що се отнася до окололунната станция "Гейтуей", то първият ѝ модул започна да се сглобява през 2024 г. Станцията премина през дълго развитие, което може да се проследи от 2012 година. НАСА е получавала пари за развитието на проекта от 2015 година, а през 2025 година администрацията на Доналд Тръмп предвиди 2,6 милиарда долара за станцията на НАСА. Предвиждаше се първият модул да бъде изведен през 2027 година, а "Гейтуей" да заработи като важен комуникационен и транспортен хъб през 2032 година.
Още от края на миналото десетилетие проектът предизвика голямо недоволство. Срещу окололунната станция се изказаха бивши директори на НАСА и Бъз Олдрин - вторият човек стъпил на Луната.
Няма яснота как САЩ ще може да преустрои вече построеното по програмата. В началото на 2025 година Джаред Айзъкман бе публикувал концепция от 62 страници, частично засягаща въпроса. Една от идеите в документа е построеното да се "преустрои" на превозно средство, задвижвано от ядрена батерия.