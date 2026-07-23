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НАСА и SpaceX подготвят нов начин за комуникация по време на мисията "Артемида III", при който космическият кораб "Орион" ще използва лазерни терминали, свързани с мрежата Starlink. Два компактни модула ще бъдат монтирани върху външната част на кораба и ще работят паралелно със съществуващата комуникационна система. Целта е значително да се увеличи скоростта за предаване на информация между екипажа и Центъра за управление на полетите.

NASA

Новата технология трябва да позволи изпращането на видео с 4K резолюция почти в реално време, което досега беше трудно заради ограниченията на традиционните радиоканали. Вместо данните да се предават единствено директно към наземни станции, лазерните терминали на "Орион" ще се свързват със спътници Starlink, които ще препращат сигнала през орбиталната мрежа. На практика това може да осигури комуникация със скорост и стабилност, сравними с широколентова интернет връзка.

SpaceX вече разполага с над 10 000 спътника Starlink в ниска околоземна орбита. Според данни на НАСА апаратите в системата използват общо над 25 000 лазерни междуспътникови връзки, чрез които информацията се прехвърля между отделните спътници, преди да достигне до наземна станция. Именно тази инфраструктура превръща Starlink не само в услуга за достъп до интернет, но и в потенциална глобална комуникационна мрежа за космически мисии.

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Възможностите на системата вече бяха демонстрирани по време на частната мисия Fram2 през 2025 г., когато четирима души за първи път достигнаха полярна орбита около Земята. SpaceX използва подобни високоскоростни комуникационни канали и при предаването на картина от изстрелванията на Falcon 9 и изпитанията на Starship. При "Артемида III" технологията ще бъде подложена на много по-сериозно изпитание, тъй като ще трябва да обслужва пилотирана мисия, свързана с бъдещото завръщане на хора на Луната.

Мисията "Артемида III" е планирана за втората половина на 2027 г. и включва тестово скачване между "Орион" и лунната версия на кораба Starship, който трябва да бъде изстрелян предварително. Ако изпитанията на лазерната връзка бъдат успешни, НАСА възнамерява да използва същата система и при следващи полети. Сред тях е "Артемида IV", планирана за 2028 г., която също предвижда използването на Starship като апарат за кацане на лунната повърхност.

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