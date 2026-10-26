НАСА ще тества лунния модул на Blue Origin в орбита около Земята
Мисията "Артемида III" ще провери системите на Blue Moon и Starship, преди САЩ да избере кой от двата апарата ще използва за кацането на Луната през 2028 г.
НАСА разкри нови подробности за мисията "Артемида III", която трябва да тества лунните модули на Blue Origin и SpaceX в орбита около Земята. Въпреки че няма да включва полет до Луната, мисията ще бъде сред най-сложните, предприемани от американската космическа агенция, тъй като ще използва три различни ракети и три космически апарата.
NASA
"Артемида III" е планирана за 2027 г. В нея четирима астронавти - Ранди Бресник, Франк Рубио, Андре Дъглас и Лука Пармитано - ще пътуват с кораба Orion до околоземна орбита. Там екипажът ще провери работата на двата лунни модула, разработвани от частните компании.
Първи ще бъде изпитан Blue Moon Mark 2 Alpha на Blue Origin. Компанията ще изведе апарата в орбита с ракетата New Glenn, на около 439 км над Земята. Модулът може да остане там в готовност до 30 дни, докато пристигне екипажът.
Няколко дни по-късно ракетата Space Launch System ще изведе Orion с четиримата астронавти. Корабът ще извърши маневри, за да достигне подходяща орбита, след което ще се скачи с Blue Moon.
Двама от астронавтите ще преминат в лунния модул и в продължение на около два дни ще проверяват навигацията, комуникациите, управлението, условията в кабината и системите за поддържане на живота. Макар да е предназначен за изпитания, апаратът ще разполага с много от електронните системи, софтуера и технологиите, които ще бъдат използвани в реалния модул за лунни мисии.
След тестовете Orion ще се откачи от Blue Moon и ще се скачи с лунния модул Starship на SpaceX. Астронавтите няма да преминават в него, а престоят при второто скачване ще бъде по-кратък.
Цялата мисия "Артемида III" се очаква да продължи около 14 дни. Резултатите от изпитанията ще помогнат на НАСА да избере кой модул да използва за "Артемида IV" - мисията за кацане на Луната, планирана за 2028 г.
Ако агенцията избере Blue Moon, Blue Origin ще трябва да изведе в орбита три трансферни степена и самия лунен модул. След скачването им апаратите ще се отправят към елиптична полярна орбита около Луната. Там корабът Orion ще се присъедини към тях, а двама астронавти ще преминат в Blue Moon и ще се спуснат до повърхността. След приключване на работата си те ще се върнат в Orion, който ще ги отведе обратно на Земята.
Blue Origin разработва и товарна версия на Blue Moon, предназначена да подпомогне изграждането на постоянна лунна база. Компанията работи по допълнителни изпитания с участието на хора и по подготовката на хардуера, за да спази графика за бъдещите лунни мисии.