Мисията "Артемида III" ще провери системите на Blue Moon и Starship, преди САЩ да избере кой от двата апарата ще използва за кацането на Луната през 2028 г.

608 Снимка: NASA

НАСА разкри нови подробности за мисията "Артемида III", която трябва да тества лунните модули на Blue Origin и SpaceX в орбита около Земята. Въпреки че няма да включва полет до Луната, мисията ще бъде сред най-сложните, предприемани от американската космическа агенция, тъй като ще използва три различни ракети и три космически апарата.

"Артемида III" е планирана за 2027 г. В нея четирима астронавти - Ранди Бресник, Франк Рубио, Андре Дъглас и Лука Пармитано - ще пътуват с кораба Orion до околоземна орбита. Там екипажът ще провери работата на двата лунни модула, разработвани от частните компании.

Първи ще бъде изпитан Blue Moon Mark 2 Alpha на Blue Origin. Компанията ще изведе апарата в орбита с ракетата New Glenn, на около 439 км над Земята. Модулът може да остане там в готовност до 30 дни, докато пристигне екипажът.

Няколко дни по-късно ракетата Space Launch System ще изведе Orion с четиримата астронавти. Корабът ще извърши маневри, за да достигне подходяща орбита, след което ще се скачи с Blue Moon.

Двама от астронавтите ще преминат в лунния модул и в продължение на около два дни ще проверяват навигацията, комуникациите, управлението, условията в кабината и системите за поддържане на живота. Макар да е предназначен за изпитания, апаратът ще разполага с много от електронните системи, софтуера и технологиите, които ще бъдат използвани в реалния модул за лунни мисии.

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След тестовете Orion ще се откачи от Blue Moon и ще се скачи с лунния модул Starship на SpaceX. Астронавтите няма да преминават в него, а престоят при второто скачване ще бъде по-кратък.

Цялата мисия "Артемида III" се очаква да продължи около 14 дни. Резултатите от изпитанията ще помогнат на НАСА да избере кой модул да използва за "Артемида IV" - мисията за кацане на Луната, планирана за 2028 г.

Планът за Артемида IV Снимка: NASA

Ако агенцията избере Blue Moon, Blue Origin ще трябва да изведе в орбита три трансферни степена и самия лунен модул. След скачването им апаратите ще се отправят към елиптична полярна орбита около Луната. Там корабът Orion ще се присъедини към тях, а двама астронавти ще преминат в Blue Moon и ще се спуснат до повърхността. След приключване на работата си те ще се върнат в Orion, който ще ги отведе обратно на Земята.

Blue Origin разработва и товарна версия на Blue Moon, предназначена да подпомогне изграждането на постоянна лунна база. Компанията работи по допълнителни изпитания с участието на хора и по подготовката на хардуера, за да спази графика за бъдещите лунни мисии.

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