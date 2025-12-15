Максималната скорост е 1173.06 км/ч или 0.95 от тази на звука

Очаква се в идното десетилетие да видим завръщането на свръхзвуковите пътнически полети. Но е възможно и това да стане чак през 40-те години на този век. Междувременно стремежът към по-високи скорости в гражданската авиация не е изчезнал. Канадският производител Bombardier обяви, че новият му бизнес самолет Global 8000 официално влиза в експлоатация, като поставя нов стандарт за скорост с максимум от 1173.06 км/ч или Мах 0.95.

За сравнение, легендарният Concorde, спрян от експлоатация през 2003 г., достигаше до 2518.9 км/ч или Мах 2.04, но днешната гражданска авиация е ограничена до полети под скоростта на звука.

Въпреки това Global 8000 навлиза дълбоко в т.нар. трансзвуков диапазон - зона, в която части от самолета могат временно да преминават в свръхзвуков режим.

Bombardier съобщи на 8 декември 2025 г., че Global 8000 изпреварва основния си конкурент Gulfstream G700, чиято максимална скорост достига 1154.5 км/ч (Мах 0.935). Така канадският самолет се превръща в най-бързия граждански бизнес джет в света към момента.

Освен по скорост, Global 8000 води и по други ключови показатели. Самолетът има официален обсег от 8 000 морски мили (около 14 800 км), което го прави най-дълголетящия бизнес джет в този клас със стандартна конфигурация. Максималната му работна височина е около 12 000 м.

Моделът разполага и с усъвършенствано крило с предкрилки, което осигурява характеристики при излитане и кацане, сравними с тези на лек самолет. Това позволява на Global 8000 да използва до 30% повече летища спрямо най-близките си конкуренти.

Цената на подобна производителност обаче не е малка - базовата стойност на самолета е около 78 милиона долара.

"Гордостта и вълнението едва описват какво означава за нас въвеждането в експлоатация на Global 8000", заяви изпълнителният директор на Bombardier Ерик Мартел. По думите му новият модел "предефинира бизнес авиацията" със своята комбинация от иновативен дизайн, плавен полет и безпрецедентни характеристики.

