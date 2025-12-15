Очаква се в идното десетилетие да видим завръщането на свръхзвуковите пътнически полети. Но е възможно и това да стане чак през 40-те години на този век. Междувременно стремежът към по-високи скорости в гражданската авиация не е изчезнал. Канадският производител Bombardier обяви, че новият му бизнес самолет Global 8000 официално влиза в експлоатация, като поставя нов стандарт за скорост с максимум от 1173.06 км/ч или Мах 0.95.

Вижте как изглежда най-бързият граждански самолет >> >> >>

За сравнение, легендарният Concorde, спрян от експлоатация през 2003 г., достигаше до 2518.9 км/ч или Мах 2.04, но днешната гражданска авиация е ограничена до полети под скоростта на звука.

Въпреки това Global 8000 навлиза дълбоко в т.нар. трансзвуков диапазон - зона, в която части от самолета могат временно да преминават в свръхзвуков режим.

Bombardier съобщи на 8 декември 2025 г., че Global 8000 изпреварва основния си конкурент Gulfstream G700, чиято максимална скорост достига 1154.5 км/ч (Мах 0.935). Така канадският самолет се превръща в най-бързия граждански бизнес джет в света към момента.

Освен по скорост, Global 8000 води и по други ключови показатели. Самолетът има официален обсег от 8 000 морски мили (около 14 800 км), което го прави най-дълголетящия бизнес джет в този клас със стандартна конфигурация. Максималната му работна височина е около 12 000 м.

Моделът разполага и с усъвършенствано крило с предкрилки, което осигурява характеристики при излитане и кацане, сравними с тези на лек самолет. Това позволява на Global 8000 да използва до 30% повече летища спрямо най-близките си конкуренти.

Цената на подобна производителност обаче не е малка - базовата стойност на самолета е около 78 милиона долара.

"Гордостта и вълнението едва описват какво означава за нас въвеждането в експлоатация на Global 8000", заяви изпълнителният директор на Bombardier Ерик Мартел. По думите му новият модел "предефинира бизнес авиацията" със своята комбинация от иновативен дизайн, плавен полет и безпрецедентни характеристики.

ИЗБРАНО
Мъск зачерта познатия икономически модел: Не пестете за старост, парите няма да имат значение Днес
Мъск зачерта познатия икономически модел: Не пестете за старост, парите няма да имат значение
24564
Седем години кошмар и едно епично завръщане: Джони Деп триумфира отново Лайф
Седем години кошмар и едно епично завръщане: Джони Деп триумфира отново
9274
Невероятен мач! Талантът Гавалюгов избухна с 37 точки в САЩ Корнер
Невероятен мач! Талантът Гавалюгов избухна с 37 точки в САЩ
6955
Банките са приели 150 тона монети и банкноти за първите дни на еврото у нас Бизнес
Банките са приели 150 тона монети и банкноти за първите дни на еврото у нас
3236
Изгубен акт за раждане, вероятно рождено име, неясна причина за смъртта Impressio
Изгубен акт за раждане, вероятно рождено име, неясна причина за смъртта
8139
Как ще се промени пътуването със самолет през 2026 г.? Trip
Как ще се промени пътуването със самолет през 2026 г.?
6478
Ресторантът в Сентръл парк, който Джон Ленън посещавал отново и отново Вкусотии
Ресторантът в Сентръл парк, който Джон Ленън посещавал отново и отново
11187