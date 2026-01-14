Най-богатите хора на планетата са изразходвали целия си "справедлив" дял от въглеродни емисии за 2026 г. само в рамките на първите 10 дни от годината. Това показва нов анализ на международната организация Oxfam, който отново поставя фокуса върху огромното неравенство в приноса към климатичната криза.

Глобалният "въглероден бюджет" представлява количеството въглероден диоксид, което човечеството може да отдели, ако иска да ограничи повишаването на средната глобална температура до 1,5 градуса по Целзий спрямо прединдустриалните нива - цел, заложена в Парижкото споразумение. Според Oxfam емисиите, генерирани от най-богатия 1% от населението само за една година, ще доведат до около 1,3 милиона смъртни случая, свързани с екстремни горещини, до края на века.

Организацията изчислява, че за да се впишат в границата от 1,5 градуса, най-богатият 1% ще трябва да намали въглеродните си емисии с цели 97% до 2030 г. Данните стават още по-драстични при най-заможните 0,1% от населението, които са изчерпали своя "бюджет" още на 3 януари. Друг доклад на Oxfam, базиран на данни от Стокхолмския институт за околна среда, показва, че най-богатите 0,1% отделят повече CO₂ за един ден, отколкото най-бедните 50% от хората - за цяла година.

"Ако всички хора на планетата замърсяваха като най-богатите 0,1%, глобалният въглероден бюджет щеше да бъде изчерпан за по-малко от три седмици", предупреждават от Oxfam.

Според експертите проблемът не се изчерпва с индивидуалното потребление - частни самолети, яхти или луксозни имоти. Истинската причина се крие в концентрацията на икономическа мощ. От 2024 г. насам най-богатият 1% притежава повече богатство от 95% от човечеството, включително чрез контрол над мегакорпорации, недвижими имоти и индустрии с висок въглероден отпечатък.

Исторически данни допълнително подчертават мащаба на проблема. Анализ на The Guardian от 2019 г. показва, че само 20 компании за изкопаеми горива са отговорни за около 35% от всички емисии на CO₂ и метан от 1965 г. насам.

Според Oxfam справянето с климатичната криза неизбежно минава през конфронтация с икономическите интереси на най-богатите и с корпоративните структури, които стоят зад тяхното богатство.

"Изследванията отново и отново показват, че правителствата имат ясен и сравнително прост път за рязко намаляване на емисиите и справяне с неравенството - като се насочат към най-големите замърсители", коментира ръководителят на климатичните политики на Oxfam Нафкоте Даби.

По думите му ограничаването на "въглеродната безразсъдност на супербогатите" би дало шанс светът да се върне към климатичните си цели и едновременно с това да донесе ползи както за хората, така и за планетата.

