Той е дълъг над 330 м, висок е 76 м и има 25 палуби. Американският самолетоносач струва 12,8 милиарда долара

Самолетоносачът на Военноморските сили на САЩ "Джералд Форд" (USS Gerald R. Ford) ще пристигне утре във втория по големина хърватски град Сплит за планирано посещение на пристанище, съобщи американското посолство в Загреб, цитирано от хърватското издание "Индекс". Това е второто посещение на самолетоносача в Сплит и Хърватия след предишното му посещение през 2023 г.

Посещението е планирано в съответствие с текущото разполагане на самолетоносача в зоната на операциите на Шести флот на САЩ в подкрепа на бойната готовност и морската сигурност на военноморските сили на САЩ в Европа и Африка и засилване на ангажимента на Съединените щати, съюзниците и партньорите за сигурност и стабилност в Европа.

"Рутинните посещения на пристанища като това укрепват партньорствата в отбраната и отразяват близките отношения между Съединените щати и Хърватия, които са ценни съюзници в НАТО", посочва в съобщение посолството.

"Джералд Форд" е най-големият военен кораб, който е строен някога, отбелязва "Индекс". Той е дълъг над 330 м, висок е 76 м и има 25 палуби. Строежът му е струвал 12,8 милиарда долара, а още 4,7 милиарда са вложени в проучвания и развитие. Корабът може да носи 75 самолета. Със самолетния персонал екипажът се състои от 4500 души.

