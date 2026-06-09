Европейската ракета поема към орбита с най-големия си товар досега

507 Снимка: ESA/S. Corvaja

Европейската ракета "Ариана 6" ще извърши най-мощната си мисия досега на 17 юни, когато ще изведе в орбита 36 интернет сателита на Amazon. Полетът ще бъде първият с новото поколение твърдогоривни ускорители P160C, които увеличават товароподемността на носителя.

Компанията Arianespace съобщи, че изстрелването е планирано между 13:53 и 14:22 ч. българско време от космодрума в Куру, Френска Гвиана.

Мисията VA269 ще използва версията "Ариана 64", оборудвана с четири странични ускорителя. Новите P160C съдържат с около 14 тона повече твърдо гориво от досегашните P120C, като общият им запас достига приблизително 160 тона.

Досегашните две мисии на "Ариана 64" превозиха по 32 сателита на Amazon. Благодарение на модернизацията новата ракета ще може да изведе 36 апарата наведнъж, което представлява увеличение на полезния товар с около 12%.

Сателитите са част от проекта Project Kuiper на Amazon, който има за цел да изгради глобална мрежа за сателитен интернет и да се конкурира със системата Starlink.

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"Всеки допълнителен сателит, който можем безопасно да изведем с едно изстрелване, ускорява разгръщането на нашата мрежа и предоставянето на надеждна свързаност по света", заяви Мелиса Вюрл, директор на системите за изстрелване в подразделението Amazon Leo.

Полетът ще продължи близо два часа, като последният от 36-те спътника трябва да бъде освободен в орбита около час и 50 минути след старта.

Мисията ще бъде третото успешно изстрелване на Arianespace за Amazon за по-малко от пет месеца. От дебюта на ракетата през юли 2024 г. Европа е реализирала общо седем полета с новата ракета.

По-следващият старт на "Ариана 6" е планиран за 28 август. Очаква се тогава ракетата да изведе метеорологичния спътник Meteosat-14 за EUMETSAT.

Мисията на 17 юни ще бъде важен тест за възможностите на модернизираната "Ариана 6" и поредна стъпка към възстановяването на независимия европейски достъп до космоса след дългото забавяне на програмата.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.