13034 Снимка: NASA/Lori Losey

Експерименталният самолет X-59 на НАСА премина звуковата бариера за първи път, отбелязвайки важен етап в разработката на технология за по-тихи свръхзвукови полети, съобщава Space.com.

Полетът е извършен на 5 юни от военновъздушната база Едуардс в Калифорния. Машината е достигнала максимална скорост от 1147 км/ч, или около Мах 1,1, което е приблизително 10% над скоростта на звука. Самолета е достигнал максимална височина от 13 228 метра. Полетът е продължил 81 минути.

Вижте как изглежда X-59 на НАСА >> >> >>

Скоростта на звука варира в зависимост от температурата, тъй като звуковите вълни се движат по-бързо в по-топъл въздух. На морското равнище, където въздухът е сравнително топъл и по-гъст, Мах 1 е около 1225 км/ч.

X-59 е централният елемент в програмата Quesst на НАСА. Нейната цел е да разработи технологии, които да намалят характерния оглушителен свръхзвуков гръм до значително по-слаб звук, описван от инженерите като приглушено тупване.

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Шумът при преминаване на звуковата бариера ще бъде около 75 децибела и ще се възприема като звук от затваряне на вратата на автомобил.

Това е постигнато с дизайна на удължения нос и тънкото тяло на самолета. За целта кабината е без пряка видимост към случващото се пред самолета, затова в кокпита има монтиран екран, свързан с камера с висока резолюция.

"Първият свръхзвуков полет на X-59 е доказателство за трайното лидерство на САЩ в науката, инженерството и авиационните иновации", заяви Майкъл Крациос, директор на Службата за научна и технологична политика към Белия дом.

Следващата стъпка е още по-амбициозна. Екипът планира първи полет в т.нар. оперативни условия. Самолетът трябва да достигне скорост от Мах 1,4 и височина от близо 16 800 метра.

Тези параметри ще бъдат използвани по време на бъдещи свръхзвукови пътнически прелитания над американски градове. Целта е НАСА да събере данни как хората възприемат значително по-тихия звуков ефект на X-59.

Получената информация ще бъде предоставена на американските и международните авиационни регулатори. Надеждата е тя да помогне за създаването на нови стандарти, които да позволят завръщането на свръхзвуковите търговски полети над суша.

Подобни полети са забранени в САЩ от 1973 г. заради силния шум и ударните вълни, създавани при преминаването на звуковата бариера.

Самолетът е разработен от секретното подразделение Skunk Works на Lockheed Martin по поръчка на НАСА. Skunk Works са отговорни за създаването на шпионския самолет U-2, най-бързия самолет SR-71 Blackbird, първият стелт F-117 Nighthawk, както и различни дронове. Подразделението разработва и хиперзвуковия апарат SR-72.

От първия си полет през октомври 2025 г. X-59 постепенно увеличава летателната си програма. Само през последните три месеца машината е изпълнила 16 тестови полета.

Ако проектът постигне целите си, той може да проправи пътя за ново поколение пътнически самолети, способни да летят със свръхзвукова скорост без шумовите ограничения, които сложиха край на предишната ера на подобни полети. Освен това технологията може да намери приложение при нови по-ефективни разузнавателни дронове.

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