Екипът вече е подал заявка за патент на технологията. Терапията може да се ползва и при хора

Учени от Тексаския университет A&M съобщават за разработка на назален спрей, който подобрява работната памет при възрастни лабораторни мишки. Екипът смята, че методът може да намери приложение и при хора в бъдеще, предава Futurism.

Изследователите обясняват, че ефектът се дължи на намаляване на възпалителните процеси в мозъка. Те са характерни за стареенето и са свързани с нарушения в когнитивните функции. Според учените подобен подход може да се използва като неинвазивно лечение при състояния като "мозъчна мъгла" и деменция.

Спреят съдържа биологични частици, извлечени от стволови клетки. Резултатите са публикувани в научното списание Journal of Extracellular Vesicles. По данни на изследването около 69,2 милиона души по света страдат от деменция, като броят им се очаква да достигне 82 милиона до 2030 година.

"Нашият подход променя разбирането за остаряването", заявява ръководителят на изследването Ашок Шети, професор по невронаука. "Целта е успешно стареене на мозъка - хората да останат активни, бдителни и свързани. Не само по-дълъг живот, а по-умен и по-здравословен."

При възрастните хора стареенето на мозъка се свързва с повишени нива на възпаление в хипокампуса, както и с нарушения в митохондриалната функция и оксидативен стрес. Екипът разработва специални извънклетъчни везикули - микроскопични структури, които пренасят важни молекули като микроРНК.

Тези молекули регулират производството на протеини в клетките и могат да задействат процеси, които намаляват възпалението. Така се стимулират естествените механизми за възстановяване на мозъка.

В експеримента учените използват мишки на 18 месеца, което приблизително съответства на 60-годишна възраст при хората. На животните е приложен назалният спрей с везикули. В сравнение с контролната група, при третираните мишки се наблюдава по-ниско ниво на възпаление и по-добри резултати при тестове за памет и когнитивни способности.

"Виждаме как собствените възстановителни механизми на мозъка се активират, намаляват възпалението и възстановяват функциите", казва Шети.

Екипът вече е подал заявка за патент на технологията. Учените се надяват да започнат процес по разработка на терапия, която да бъде приложима и при хора.

