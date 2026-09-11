Ако технологията се окаже успешна, подобни машини могат да предложат нов вариант за бърз транспорт по крайбрежни маршрути

884 Снимка: REGENT Craft

Американската компания Regent Craft проведе първия пилотиран полет на Viceroy - необичаен изцяло електрически летателен апарат, който може да лети или да се движи като кораб.

Прототипът излетя на 2 септември от залива Нарагансет в щата Роуд Айлънд. На борда му имаше двама пилоти, а полетът продължи около 30 секунди.

Viceroy е разработен като екраноплан. Това е летателен апарат, който може да се движи по вода и да лети непосредствено над повърхността ѝ, използвайки ефекта на "въздушна възглавница". Полетите обаче са възможни само на ниска височина. За сметка на това апаратът може да превозва по-голям товар в сравнение с конвенционален летателен апарат със сходни размери.

Технологията не е нова. Съветският съюз например инвестира значителни ресурси в разработването на екраноплани. Идеята е била те да се използват за бързи десанти или като платформи за противокорабни ракети.

Екранопланите обаче имат сериозен недостатък. При ниски скорости и движение по неспокойна вода те могат да бъдат трудни за управление и доста нестабилни. Това прави прехода между водата и полета особено сложен.

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Regent Craft решава проблема с помощта на подводни крила. Те повдигат корпуса над водата при достигане на определена скорост. Така се намалява съпротивлението от вълните и се подобряват стабилността и управляемостта.

След като набере достатъчна скорост, Viceroy преминава към полет над водната повърхност. По този начин машината използва различни принципи в отделните етапи на движението си.

Електрическото задвижване също е необичайно. По предния ръб на крилото са разположени общо 12 електромотора. Те осигуряват тягата, необходима както за движението, така и за излитането.

При първия пилотиран полет Viceroy е изминал 596 метра на височина около 10 метра. Управлението е било подпомагано от цифрова система fly-by-wire с тройно резервиране. Тя автоматично контролира тангажа, крена и височината.

Полетът е бил сравнително кратък, но целта на теста не е била да се демонстрират максималните възможности на машината. Regent Craft е искала преди всичко да провери основните принципи на конструкцията и работата на системите.

Ако технологията се окаже успешна, подобни машини могат да предложат нов вариант за бърз транспорт по крайбрежни маршрути. Комбинацията от движение по вода, подводни крила и полет на малка височина позволява да се търси баланс между скорост, ефективност и възможност за използване на съществуваща водна инфраструктура.

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