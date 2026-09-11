Необичаен електрически летателен апарат извърши първия си полет
Ако технологията се окаже успешна, подобни машини могат да предложат нов вариант за бърз транспорт по крайбрежни маршрути
Американската компания Regent Craft проведе първия пилотиран полет на Viceroy - необичаен изцяло електрически летателен апарат, който може да лети или да се движи като кораб.
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Прототипът излетя на 2 септември от залива Нарагансет в щата Роуд Айлънд. На борда му имаше двама пилоти, а полетът продължи около 30 секунди.
Viceroy е разработен като екраноплан. Това е летателен апарат, който може да се движи по вода и да лети непосредствено над повърхността ѝ, използвайки ефекта на "въздушна възглавница". Полетите обаче са възможни само на ниска височина. За сметка на това апаратът може да превозва по-голям товар в сравнение с конвенционален летателен апарат със сходни размери.
Технологията не е нова. Съветският съюз например инвестира значителни ресурси в разработването на екраноплани. Идеята е била те да се използват за бързи десанти или като платформи за противокорабни ракети.
Екранопланите обаче имат сериозен недостатък. При ниски скорости и движение по неспокойна вода те могат да бъдат трудни за управление и доста нестабилни. Това прави прехода между водата и полета особено сложен.
Regent Craft решава проблема с помощта на подводни крила. Те повдигат корпуса над водата при достигане на определена скорост. Така се намалява съпротивлението от вълните и се подобряват стабилността и управляемостта.
След като набере достатъчна скорост, Viceroy преминава към полет над водната повърхност. По този начин машината използва различни принципи в отделните етапи на движението си.
Електрическото задвижване също е необичайно. По предния ръб на крилото са разположени общо 12 електромотора. Те осигуряват тягата, необходима както за движението, така и за излитането.
При първия пилотиран полет Viceroy е изминал 596 метра на височина около 10 метра. Управлението е било подпомагано от цифрова система fly-by-wire с тройно резервиране. Тя автоматично контролира тангажа, крена и височината.
Полетът е бил сравнително кратък, но целта на теста не е била да се демонстрират максималните възможности на машината. Regent Craft е искала преди всичко да провери основните принципи на конструкцията и работата на системите.
Ако технологията се окаже успешна, подобни машини могат да предложат нов вариант за бърз транспорт по крайбрежни маршрути. Комбинацията от движение по вода, подводни крила и полет на малка височина позволява да се търси баланс между скорост, ефективност и възможност за използване на съществуваща водна инфраструктура.