Група неоторизирани потребители е получила достъп до Mythos, нов киберсигурностен инструмент на компанията Anthropic. Информацията е разкрита от агенция Блумбърг, която съобщава, че достъпът е бил осъществен чрез външен доставчик.

Mythos е представен като инструмент за корпоративна киберсигурност, базиран на изкуствен интелект. Компанията предупреждава, че при неправилна употреба той може да се превърне в мощно средство за хакерски атаки.

В отговор на запитване говорител на Anthropic потвърждава, че се води проверка. Той заявява: "Разследваме сигнал за неоторизиран достъп до Claude Mythos Preview чрез среда на наш външен доставчик". По думите на компанията засега няма доказателства, че системите ѝ са били компрометирани.

Според информацията на Bloomberg, групата е използвала различни методи за достъп до модела. Част от тях са свързани с използване на акаунти на лица, работещи при външен подизпълнител. Едно от тези лица е било интервюирано от медията и работи в компания, която обслужва Anthropic.

Групата е активна в сървър в Discord, където се обменя информация за непублични AI модели. Според източници участниците са успели да използват Mythos и са предоставили доказателства под формата на екранни снимки и демонстрация на живо.

Bloomberg съобщава още, че достъпът е бил постигнат чрез "хитро предположение" за местоположението на модела в инфраструктурата, базирано на предишни системи на Anthropic. Според източник, цитиран от медията, групата е по-скоро експериментално настроена, отколкото злонамерена.

Mythos е бил предоставен ограничено на избрани партньори, включително компании като Apple, в рамките на инициатива, наречена Project Glasswing. Целта е била да се избегне използването на технологията от злонамерени актьори.

Ако информацията се потвърди, инцидентът може да създаде сериозни проблеми за Anthropic. Компанията е позиционирала Mythos като инструмент за защита на корпоративни системи, а не като потенциален риск за сигурността.

