Новото клинично проучване на компанията на Илон Мъск ще продължи най-малко две години

167 Снимка: Neuralink

Neuralink се подготвя за значително разширяване на клиничните изпитания на своите мозъчни импланти. Компанията на Илон Мъск е получила разрешение от американската Агенция за контрол на храните и лекарствата (FDA) за провеждането на проучване, в което се очаква да участват стотици пациенти.

Изпитанията, наречени LINK, са насочени към хора с тежки двигателни нарушения, причинени от амиотрофична латерална склероза (АЛС). Целта е да се установи доколко технологията е безопасна и ефективна при продължителна употреба.

Имплантът N1 на Neuralink се поставя в черепа, а миниатюрните му електроди се въвеждат в двигателната кора на мозъка с помощта на специално разработения хирургически робот R1. Устройството отчита мозъчната активност и я преобразува в команди, чрез които пациентът може да управлява компютър, без да движи ръцете си.

Досега над 30 души са получили мозъчни импланти в рамките на изпитанията на Neuralink в САЩ, Канада и Великобритания. По данни на компанията пациентите са използвали устройствата в продължение на хиляди часове, за да общуват, да работят с компютър, да учат, да създават дигитално съдържание и дори да играят видеоигри.

Какво променя света днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Новото проучване ще продължи най-малко две години. Разрешението на FDA засега се отнася единствено до клиничните изпитания, а не до свободното предлагане на имплантите на пазара.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.