Компанията е подложена на натиск след държавното ѝ поемане и ограниченията върху износа от Китай

9955 Снимка: iStock by Getty Images

Световната индустрия за полупроводници е изправена пред ново изпитание, след като нидерландската компания Nexperia обяви, че ще може да възстанови нормалните доставки на чипове едва след няколко месеца. Решението идва след драматичното поемане на контрола над фирмата от правителството на Нидерландия - ход, предизвикан от опасения, че китайската ѝ собственост може да доведе до американски санкции.

Според публикации в South China Morning Post, властите в Хага са предприели действия, за да предотвратят евентуални експортни ограничения от страна на Вашингтон, тъй като Nexperia от 2019 г. е изцяло притежавана от китайската Wingtech Technology. Вместо това обаче решението предизвика нови сътресения - включително блокиране на износа от китайските заводи на Nexperia и вътрешни конфликти между централата в Европа и азиатските подразделения.

Най-сериозно пострада заводът в Дунгуан, който обработва до 70% от поръчките на компанията. Въпреки че силициевите пластини продължават да пристигат от Германия и Великобритания, готовата продукция вече не може да напуска Китай без специално разрешение. Китайското подразделение дори е забранило на служителите си да се подчиняват на разпореждания от централата.

Проблемите ще се задълбочат до края на годината, когато наличните запаси от силициеви пластини ще се изчерпят. Nexperia вече е преминала на четиридневна работна седмица и е намалила производството, което засяга веригите за доставки на ключови клиенти като Apple, Tesla и Samsung Electronics.

Анализатори смятат, че конфликтът между двете правителства е провокиран и от нов завод на Wingtech в Шанхай за производство на автомобилни чипове с технология от ново поколение. Разходите по проекта възлизат на 1,7 млрд. долара и вероятно са подтикнали Нидерландия да предприеме решителни мерки, за да ограничи концентрацията на производството в Китай.

