Според специалистите това е далеч по-трудно от "джейлбрейкването" на iPhone

Нидерландският военен министър Гийс Туйнман предизвика сериозни дискусии, след като заяви, че изтребителите F-35 Lightning II могат да бъдат хакнати. Изказването е направено в интервю за BNR Nieuwsradio, в отговор на въпрос дали Европейският съюз би могъл да модифицира софтуера на самолетите без одобрение от САЩ.

"Ще кажа нещо, което не бива да казвам... Точно както iPhone, можеш да джейлбрейкнеш F-35. Няма да кажа повече", заявява Туйнман.

Темата идва на фона на напрежение между САЩ и някои европейски държави. Макар официално да няма заплаха Вашингтон да ограничи поддръжката на F-35, съществуват опасения, че зависимостта от американска технология прави европейските държави уязвими.

F-35 е изключително сложна платформа, разработена от Lockheed Martin. За да лети безопасно, самолетът разчита на хиляди резервни части, доставяни основно от САЩ. Освен хардуера обаче е много важна и облачната инфраструктура за логистика и софтуерни ъпдейти. Самолетът има и специални файлове, които му позволяват да разпознава заплахи и да изпълнява ролята си на изтребител.

Дори без т.нар. "kill switch", изключването от тази екосистема на практика би могло да "заземи" бройките от F-35.

Кралските военновъздушни сили на Нидерландия използват само F-35 като изтребителна платформа. Това увеличава риска, ако достъпът до американската поддръжка бъде ограничен. Именно затова се обсъжда теоретичната възможност за по-голяма софтуерна независимост.

Но възможен ли е "джейлбрейк" или хакването? Сравнението с iPhone звучи опростено. Реалността е значително по-сложна, защото F-35 работи с над 8 милиона реда код, а системите му са силно криптирани. Софтуерът е интегриран с критични летателни и оръжейни системи и дори дребни грешки в кода може да доведе до катастрофални последици.

За разлика от смартфон, където грешка означава блокирано устройство, при боен самолет залогът са милиони долари и човешки животи. Изказването на Туйнман вероятно има и политически елемент - демонстрация, че Европа обмисля варианти за стратегическа автономия. Дали действително е технически и юридически възможно външно модифициране на F-35 без участието на САЩ остава крайно съмнително. В ерата на софтуерно управляваните оръжейни системи зависимостта от код може да бъде също толкова стратегически важна, колкото и самите боеприпаси и бойни платформи.

