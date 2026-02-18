Нидерландският военен министър Гийс Туйнман предизвика сериозни дискусии, след като заяви, че изтребителите F-35 Lightning II могат да бъдат хакнати. Изказването е направено в интервю за BNR Nieuwsradio, в отговор на въпрос дали Европейският съюз би могъл да модифицира софтуера на самолетите без одобрение от САЩ.

Още по темата

"Ще кажа нещо, което не бива да казвам... Точно както iPhone, можеш да джейлбрейкнеш F-35. Няма да кажа повече", заявява Туйнман.

Вижте как изглежда F35 >> >> >>

Темата идва на фона на напрежение между САЩ и някои европейски държави. Макар официално да няма заплаха Вашингтон да ограничи поддръжката на F-35, съществуват опасения, че зависимостта от американска технология прави европейските държави уязвими.

F-35 е изключително сложна платформа, разработена от Lockheed Martin. За да лети безопасно, самолетът разчита на хиляди резервни части, доставяни основно от САЩ. Освен хардуера обаче е много важна и облачната инфраструктура за логистика и софтуерни ъпдейти. Самолетът има и специални файлове, които му позволяват да разпознава заплахи и да изпълнява ролята си на изтребител.

Дори без т.нар. "kill switch", изключването от тази екосистема на практика би могло да "заземи" бройките от F-35.

Кралските военновъздушни сили на Нидерландия използват само F-35 като изтребителна платформа. Това увеличава риска, ако достъпът до американската поддръжка бъде ограничен. Именно затова се обсъжда теоретичната възможност за по-голяма софтуерна независимост.

Изтребител F-35 Lighting катастрофира на пистата в американска военна база
Виж още Изтребител F-35 Lighting катастрофира на пистата в американска военна база

Но възможен ли е "джейлбрейк" или хакването? Сравнението с iPhone звучи опростено. Реалността е значително по-сложна, защото F-35 работи с над 8 милиона реда код, а системите му са силно криптирани. Софтуерът е интегриран с критични летателни и оръжейни системи и дори дребни грешки в кода може да доведе до катастрофални последици.

За разлика от смартфон, където грешка означава блокирано устройство, при боен самолет залогът са милиони долари и човешки животи. Изказването на Туйнман вероятно има и политически елемент - демонстрация, че Европа обмисля варианти за стратегическа автономия. Дали действително е технически и юридически възможно външно модифициране на F-35 без участието на САЩ остава крайно съмнително. В ерата на софтуерно управляваните оръжейни системи зависимостта от код може да бъде също толкова стратегически важна, колкото и самите боеприпаси и бойни платформи.

Имаше ли САЩ по-добра алтернатива на F-35
Виж още Имаше ли САЩ по-добра алтернатива на F-35

ИЗБРАНО
Пуснаха нови записи от хижа "Петрохан", не е имало други хора или коли (снимки) Днес
Пуснаха нови записи от хижа "Петрохан", не е имало други хора или коли (снимки)
58518
Свекърва и етърва решиха кои са жените за тримата мъже в "Ергенът" Лайф
Свекърва и етърва решиха кои са жените за тримата мъже в "Ергенът"
36337
Остраненият от Олимпиадата украинец получи 10 милиона дарение за каузата си Корнер
Остраненият от Олимпиадата украинец получи 10 милиона дарение за каузата си
12016
Втори голям завод затваря във Враца, стотици остават без работа Бизнес
Втори голям завод затваря във Враца, стотици остават без работа
24359
Повече от 80 актьори и режисьори с отворено писмо срещу "мълчанието" на "Берлинале" относно "геноцида в Газа" Impressio
Повече от 80 актьори и режисьори с отворено писмо срещу "мълчанието" на "Берлинале" относно "геноцид...
740
Кое е най-натовареното летище в Европа? Trip
Кое е най-натовареното летище в Европа?
1427
Защо да предпочетете да варите яйцата в предварително вряща вода, а не в студена Вкусотии
Защо да предпочетете да варите яйцата в предварително вряща вода, а не в студена
1688
Кои зодиакални знаци винаги привличат пари? Zodiac
Кои зодиакални знаци винаги привличат пари?
863
Оранжев и жълт код за снеговалежи и за силен вятър обяви за днес НИМХ Времето
Оранжев и жълт код за снеговалежи и за силен вятър обяви за днес НИМХ
1410