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Група софтуерни инженери, които твърдят, че са били уволнени заради внедряване на изкуствен интелект, са решили да отговорят със собствено AI решение. Те са създали OpenExecutive - система, която е предназначена да изпълнява функциите на главен изпълнителен директор, а при необходимост и на целия управленски екип.

Изкуственият интелект

"Работата продължава денонощно. Лидерството не може да се мащабира със същото темпо", се казва в демонстрационно видео на проекта.

Разработчиците описват OpenExecutive като "старши съветник със знания на ниво MBA от Харвард". Зад системата стоят няколко AI модела на Anthropic. По подразбиране се използва Claude Sonnet 4.6, а Claude Opus 4.7 е предназначен за задачи, които изискват по-задълбочено разсъждение.

OpenExecutive използва осем AI агента. Всеки от тях изпълнява ролята на различен висш ръководител. Сред тях са директорът по стратегията, финансовият директор и ръководителят на човешките ресурси. Всички агенти работят като единна система, която формира обща "личност" на изпълнителен директор.

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Системата може да анализира вътрешни документи на компанията и да използва получената информация при вземането на решения. Тя също така запомня направените препоръки и предишните решения.

OpenExecutive е с отворен код. Това позволява на потребителите да разгледат начина, по който работи системата, и да експериментират с нея.

Засега обаче е трудно да се твърди, че подобна система може реално да замени изпълнителен директор. Ръководството на една компания включва отговорности, преговори, управление на хора и поемане на отговорност за последствията от взетите решения.

Именно тази идея стои в основата на проекта. Според разработчиците логиката, с която някои ръководители оправдават замяната на служители с AI, може да бъде приложена и към самите тях.

Ако изкуственият интелект може да изпълнява дадена работа по-ефективно от човек и не изисква увеличение на заплатата или почивка, същият аргумент би могъл да се използва и за позициите на ръководителите.

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Някои ръководители на технологични компании вече разглеждат подобни системи не като заплаха, а като инструмент. Главният изпълнителен директор на Meta Марк Зукърбърг например според информацията в материала разработва AI агент, който да му помага в управленската работа.

Зукърбърг също така работи върху реалистичен AI клонинг на самия себе си. Целта е виртуалният му аватар да може да присъства в различни части на компанията.

Засега OpenExecutive е по-скоро експеримент, отколкото реална алтернатива на ръководителите на големи компании. Проектът обаче показва как AI постепенно навлиза и в сфера, която доскоро се смяташе за изцяло зависима от човешкия опит и преценка.

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