Изкуственият интелект може да пише есета и дори да участва в дискусии от ваше име

Изкуственият интелект навлиза в образованието с нова, спорна стъпка. Стартиращата компания Companion.AI представи инструмент, наречен "Einstein", който по твърденията ѝ може да влиза директно в профила на студент в платформата Canvas и автоматично да изпълнява задачи, да пише есета, да участва в дискусии и дори да преглежда записани лекции.

Според описанието на сайта, AI агентът разполага с "пълен виртуален компютър с браузър" и може да прави всичко, което би направил реален потребител - от проверка за нови задания до качване на готови отговори преди крайния срок. Компанията твърди, че системата работи автономно и може да изпълнява задачите дори без студентът да е активно ангажиран.

Създателят на Companion.AI, Адвейт Паливал, описва инструмента като "OpenClaw, но като студент" - препратка към нашумял open-source AI агент. Той защитава проекта с аргумента, че студентите и без това използват инструменти като OpenAI и образователни платформи за помощ при подготовката си, а образователната система трябва да се адаптира към новата технологична реалност.

Реакциите обаче не закъсняха. В социалните мрежи преподаватели изразиха тревога, че подобен инструмент на практика автоматизира измамата, без дори да използва този термин.

Допълнителен риск е възможното нарушение на вътрешните правила на университетите при предоставяне на достъп на външен софтуер до студентски профили.

Някои с питат - какво ще научи студентът, ако курсовите му работи, домашните и всичко, което трябва да свърши сам, се прави от AI?

Скептицизмът е подсилен и от факта, че AI секторът често е изпълнен с недоизпипани продукти и преувеличени маркетингови твърдения. Не е ясно доколко качеството на генерираната работа би издържало академичен контрол или би изложило студентите на дисциплинарни санкции.

Появата на "Einstein" съвпада с по-широка тенденция - създаване на автономни AI агенти, които не просто генерират текст, а действат самостоятелно в дигитална среда. Причината зад появата им обаче е не толкова желанието на потребителите, а търсенето на нови начини за печалба от AI технологиите и по-дълбоката им интеграция в нашето ежедневие.

