Вместо стандартния подход със "заучаване" на всяка конкретна задача, новият модел демонстрира признаци на универсален "мозък"

Стартъпът Physical Intelligence, занимаващ се с роботика, публикува проучване, което показва, че новият му AI модел е способен да управлява роботи за изпълнение на задачи, за които те никога не са били предварително обучавани, предава "Калдата".

Тази способност за композиционно обобщение (комбиниране на умения, усвоени в различни контексти) изненадва дори самите изследователи на компанията.

Вместо стандартния подход със "заучаване" на всяка конкретна задача, новият AI модел демонстрира признаци на универсален "мозък" за роботи. Например, AI моделът, който в обучителните данни само два пъти косвено се е сблъсквал с фритюрник, успява успешно да го използва за приготвянето на сладки картофи, след като получава устни инструкции стъпка по стъпка.

Изследователите подчертават, че AI моделът все още не може самостоятелно да изпълнява сложни многоетапни задачи по една команда от високо ниво (например "направи ми тостер"), но успешно се справя с тях при стъпка по стъпка устни инструкции. В тестовете AI моделът показва резултати, сравними с тези на специализирани модели при задачи като приготвяне на кафе, сгъване на бельо и сглобяване на кутии.

"През последните няколко месеца за първи път съм искрено изненадан. Просто купих комплект зъбни колела и попитах робота: "Ей, можеш ли да завъртиш това зъбно колело? И това просто проработи", обясняват изследователите.

Physical Intelligence, основана преди две години в Сан Франциско, привлече над 1 милиард долара финансиране и според последните данни се оценява на 5,6 милиарда долара. Съобщава се, че в момента се водят преговори за нов кръг на финансиране, който може да удвои оценката до 11 милиарда долара.

