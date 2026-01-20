Инцидентът идва на фона на нарастващо недоволство от агресивната AI стратегия на Microsoft

440 Снимка: AI генерирано изображение

Амбицията на Microsoft да превърне Windows 11 в операционна система, дълбоко интегрирана с изкуствен интелект, все по-често поражда въпроси за цената, която плащат потребителите. Последният пример е нов системен ъпдейт, който временно лиши част от потребителите от една от най-базовите функции на компютъра - възможността да го изключат.

Проблемът се появи след първия за годината пакет със защитни актуализации, пуснат на 13 януари. Вместо да подобри сигурността, обновлението доведе до сериозен бъг, при който засегнатите компютри не можеха да се изключат или да преминат в режим на хибернация. В много случаи системата оставаше включена или влизаше в безкраен цикъл на рестартиране.

По данни на Microsoft проблемът е свързан с функцията System Guard Secure Launch - механизъм за защита, който трябва да гарантира сигурно стартиране на операционната система. Вместо това, грешка в кода е блокирала процесите по изключване и заспиване на машините.

Освен очевидното неудобство за потребителите, проблемът създава и потенциални рискове за сигурността, тъй като устройства, оставени без надзор, остават включени. Допълнително се отчита и ненужно увеличаване на консумацията на електроенергия.

За да ограничи щетите, Microsoft беше принудена да пусне извънреден "out-of-band" ъпдейт през уикенда - сравнително рядка мярка, която обаче напоследък се прилага все по-често.

Според компанията проблемът е засегнал само устройства с по-стара версия на Windows 11 (23H2), и то основно Enterprise и IoT изданията. Въпреки това случаят се възприема като сериозен гаф, тъй като засяга фундаментална функционалност на операционната система.

В социалните мрежи реакциите не закъсняха. В Reddit потребител иронично коментира: "Когато пишеш операционна система с vibe coding", намеквайки за изказване на изпълнителния директор на Microsoft Сатя Надела, че до 30% от кода в компанията вече се създава с помощта на AI.

Инцидентът идва на фона на нарастващо недоволство от агресивната AI стратегия на Microsoft. Ръководството на компанията открито говори за превръщането на Windows 11 в "agentic OS" и "платно за изкуствен интелект".

Сред промените са дълбоката интеграция на Copilot във файловия мениджър, тестове на функции като Copilot Vision и Copilot Actions, които позволяват на AI да анализира съдържанието на екрана и да извършва действия от името на потребителя, както и постоянни експерименти с нови бутони и панели за Copilot в интерфейса.

Тази стратегия доведе и до появата на термина "Microslop", който стана вирусен онлайн като критика към качеството на софтуера и прекомерната употреба на AI - ироничен отговор на призивите на Надела да не се използва думата "slop" за AI съдържание.

Парадоксално, обсесията по изкуствения интелект започва да засяга и самите служители на Microsoft. По данни на The Verge, компанията наскоро е закрила библиотеката в централата си в Редмънд, заменяйки я с т.нар. "AI-базирано обучение".

Случаят с неработещото изключване на компютрите засилва опасенията, че бързото внедряване на AI функционалности може да подкопае стабилността и надеждността на една от най-използваните операционни системи в света.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.