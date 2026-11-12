Американската компания Skyways представи хибридния Skyreach, който може да прелети над 2000 км с минимален товар и да доставя пратки без кацане

1107 Снимка: Skyways

Американският стартъп Skyways разработва автономен товарен дрон, който може да изпълнява логистични задачи, традиционно възлагани на хеликоптери. Новият Skyreach е предназначен за доставки до офшорни платформи, военни подразделения и отдалечени обекти. Компанията твърди, че полетите му могат да струват приблизително една десета от цената на аналогична мисия с хеликоптер и екипаж.

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Skyreach използва хибридна система за вертикално излитане и кацане (VTOL). Осем електрически двигателя го издигат във въздуха като мултикоптер, а след това двутактов двигател, работещ с тежко гориво, поема задвижването при хоризонтален полет. Той използва същия тип авиационно гориво, което се зарежда на летищата и се използва от въоръжените сили.

По време на полет генератор поддържа заряда на батериите. Така дронът не се нуждае от включване към електрическата мрежа или смяна на батерии между отделните мисии. Skyreach има размах на крилата от 6,7 метра и товарен отсек с обем 198 литра. Той се зарежда отгоре, а долната му част може да се отвори, за да освободи товара или да го спусне с въже, без машината да каца.

Производителят посочва, че дронът може да работи при вятър със скорост до 40 възела и температури от -21 до 49 градуса по Целзий. При най-лек товар времето му във въздуха надхвърля 18 часа.

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Skyways посочва максимален пробег от над 2092 км, но тази стойност се отнася за полет с товар от едва 4,5 кг и само в едната посока. При 23 кг полезен товар дистанцията намалява до около 1255 км. Ако товарът достигне 36 кг, пробегът пада до приблизително 450 км.

Тези стойности са изчислени при постоянна скорост от 130 км/ч, без насрещен или попътен вятър и със запазен резерв от гориво за 45 минути полет. Skyways уточнява, че това са проектни параметри, които могат да се променят, докато Skyreach все още преминава през летателни изпитания.

Причината за голямата разлика е ограниченото тегло. Максималната излетна маса на дрона е 163 кг, а за гориво и товар общо остават около 45 кг. Така всеки допълнителен килограм полезен товар намалява количеството гориво, което машината може да носи.

Компанията не разкрива продажната цена на Skyreach. Главният изпълнителен директор Чарлс Акнин обаче е заявил пред Tectonic, че експлоатацията на машината в момента струва около 300 долара на час. Целта е разходът да бъде намален до 100 долара с по-висока степен на автономност.

Skyreach ще замени по-малкия модел V2, който вече е участвал в реални логистични операции. През 2025 г. той е извършвал доставки до вятърния парк Arkona на германската компания RWE в Балтийско море. По-късно Skyways сключва и партньорство за логистика с DSV.

Компанията работи и със Shell по проект за доставки до офшорни съоръжения в Мексиканския залив. Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA) е разрешила на дрон V2 да извършва полети извън пряката видимост на оператора над открито море. Маршрутът трябва да свързва Гибсън, Луизиана, с офшорна платформа, като машината ще инспектира тръбопровод и ще симулира доставка на товар. Самият полет все още не е осъществен.

Военният сектор е другият основен потенциален клиент. Skyreach е серийната версия на машината, разработена по договор на стойност 37 млн. долара с Военновъздушните сили на САЩ. Поръчката е възложена през юни 2025 г. чрез програмата AFWERX и цели преминаване към пълномащабно производство.

Skyways твърди, че по-малкият V2 вече е изпълнявал мисии за Корпуса на морската пехота, Военноморските сили и Военновъздушните сили на САЩ. Производството на Skyreach вече е започнало в Остин, Тексас. Компанията планира да започне полети с търговски и военни клиенти през декември.

"Нашата амбиция е в рамките на пет години да разгърнем мрежа от над 1000 автономни летателни апарата за военни и търговски клиенти", заявява Акнин.

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