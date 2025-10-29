За да изпълнява по-сложни задачи, хуманоидът Neo се нуждае от дистанционно управление от служител на компанията, който получава достъп до дома ви

1197 Снимка: 1X

Базираната в Пало Алто компания 1X Technologies започна да приема предварителни поръчки за своя хуманоиден робот Neo, предназначен за домакинска работа, на цена от 20 000 долара. Въпреки впечатляващите си характеристики, пълноценното му използване изисква сериозен компромис с личната поверителност.

Вижте как изглежда хуманоидна робот Neo >> >> >>

Представен като "първия в света потребителски хуманоиден робот", Neo е висок 168 см, тежи близо 30 кг и може да носи товари до 25 кг. Според производителя батерията му осигурява до 4 часа работа с едно зареждане. Машината е оборудвана с камери, които позволяват на собственика да наблюдава дистанционно, и може да бъде управлявана чрез мобилно приложение или гласови команди за изпълнение на задачи като поливане на цветя, подреждане или зареждане на съдомиялна.

Основният проблем обаче се крие в ограничения изкуствен интелект на робота. За по-сложни дейности, за които не е предварително обучен, Neo разчита на т.нар. "експертен режим". В този режим служител на 1X Technologies поема дистанционно управлението на робота чрез система за виртуална реалност (VR). Това на практика означава, че напълно непознат човек получава достъп до камерите и контрола на машината, виждайки всичко, което се случва в дома на клиента.

Изпълнителният директор на компанията, Бернт Бьорних, коментира ситуацията пред The Wall Street Journal като своеобразен "социален договор".

"Ако купувате този продукт, вие се съгласявате с този договор. Без вашите данни не можем да подобрим продукта", заявява той. От 1X Technologies уверяват, че собствениците ще имат пълен контрол, като ще трябва предварително да насрочват и одобряват всяка "експертна" сесия. Като допълнителна мярка, специални светлинни индикатори на робота ще променят цвета си, когато оператор е поел управлението.

Въпреки тези уверения, репортаж на The Wall Street Journal от демонстрация в централата на компанията повдига въпроси относно надеждността на робота. Журналистите отбелязват, че Neo понякога губи равновесие и пада, което би представлявало риск за деца или домашни любимци. Освен това, по време на демонстрацията роботът не е извършил нито едно действие напълно самостоятелно.

Предвид високата цена и проблемите с поверителността и безопасността, наемането на човек за домакинската работа изглежда по-евтино, ефективно и значително по-малко инвазивно решение. 1X Technologies предлага и абонаментен план за 499 долара на месец, като очаква първите доставки в САЩ да започнат през следващата година, а навлизането на други пазари е планирано за 2027 г.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.