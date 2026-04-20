"Огненото небе над България 1943-1944 г." е хроника за всичките 83 свалени вражески самолета от героите ни във въздуха

1965 Снимка: Личен архив на Орлин Георгиев

Авиоинженерът Орлин Георгиев представи новата си книга "Огненото небе над България 1943-1944 г.", посветена на въздушните боеве над страната по време на Втората световна война. Изданието е осмо поред за автора и е създадено в съавторство с проф. полк. Станимир Станев от Шумен.

Книгата проследява действията на българските изтребители и описва всички 83 свалени противникови самолета на Съюзниците. Включени са карти, архивни данни и разкази на очевидци от бойните действия над България и тогавашните присъединени територии в Сърбия, Македония и Северна Гърция.

"Огненото небе над България 1943-44" е новата книга на авиоинженера Орлин Георгиев Снимка: Личен архив на Орлин Георгиев

Станев е дългогодишен изследовател на авиационната история. В продължение на 25 години той участва в над 15 експедиции за издирване на останки от самолети и екипажи. Събраната информация е систематизирана в детайлни таблици с данни за мястото на падане, типа на самолета, съдбата на екипажа и кой е извършил свалянето.

Сред акцентите в книгата е корицата, създадена от художника Стоян Попов - автор на над 300 авиационни картини. Тя изобразява свалянето на бомбардировач Б-24 "Либърейтър" на 1 август 1943 г. от поручик Стоян Стоянов, считан за най-успешния български летец изтребител.

Изданието съдържа и подробни карти на региона с обозначени местата на падналите самолети. Представена е и документално подкрепена версия за въздушния таран на капитан Димитър Списаревски от 20 декември 1943 г., включително детайли за височината, посоката и хода на атаката.

Авторите описват и съдбата на пилота Георги Кюмюрджиев, както и редица човешки истории от бойните действия. Един от примерите е свалянето на бомбардировач на 23 юни 1944 г., при което се преплитат съдбите на пилоти, военнопленници и участници в съпротивата.

Карта на падналите самолети на 20.12.43 г. Снимка: Личен архив на Орлин Георгиев

В книгата са включени и редки снимки на останки от самолети и открити артефакти. Читателите могат да научат и любопитни детайли, свързани с имената на бойните машини.

Освен с издателската дейност, Орлин Георгиев работи и за съхраняване на паметта за българските летци. Той е председател на Асоциация за история и бъдеще на българската авиация. Организацията стои зад създаването на точно копие на изтребителя Messerschmitt Bf 109G-2, с който е летял капитан Списаревски.

Репликата е завършена през октомври 2025 г. и е изложена в Национален исторически музей. Проектът е реализиран с дарения от над 150 души и организации.

В момента асоциацията работи и по изграждането на паметник на капитан Списаревски в София. Предвижда се той да бъде разположен в района на Площада на авиацията.

Можете да дарите средства за паметника на героя, като посетите сайта на АИББА.Там ще намерите дарителската сметка. Имената на всички дарители се изписват в сайта.

Книгата "Огненото небе над България 1943-1944 г." се разпространява в големите вериги книжарници.

