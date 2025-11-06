Нова Зеландия планира национална космическа мисия с малък флот от сателити, собственост на държавата, каза за АФП министърът по въпросите на космоса Джудит Колинс.

"Дейностите за осъществяване на мисия с голям мащаб напредват", добави тя.

Мисията ще включва изпращане на "един или повече сателити, собственост на държавата", за "редовно покриване на сфери, представляващи национален интерес като хуманитарна помощ или реакция на стихийни бедствия, или мониторинг на нелегален риболов".

Вижте как изглежда новозеландската ракета "Електрон" >> >> >>

"Това ще намали зависимостта на правителството от външни доставчици на тази важна информация", каза Колинс, цитиран от БТА.

Според документи, получени от АФП, мисията ще благоприятства научния сектор на страната, както и търговски ѝ възможности.

Мисията ще включва "всички сфери на сектора - от проучвания и разработки до нови сензори, производство на компоненти за сателитите до изстрелване и използването на данните", пише в документите. "Дава възможност за подкрепа на развитието на иновативни продукти за бъдеща комерсиализация и износ", се казва още в тях, като не се посочва стойността на начинанието.

Нова Зеландия, заедно с Джоф Безос и базирания в САЩ Фонд за защита на околната среда, оказа ключова подкрепа на проекта MethaneSAT, чиято цел бе да наблюдава емисиите парникови газове с "безпрецедентна резолюция", но сателитът изчезна в космоса през юли.

В страната се намира и компанията Rocket Lab, която отстъпва само на SpaceX на Илон Мъск по броя на частни изстрелвания. От 2017 г. Нова Зеландия е изпратила десетки ракети "Електрон", носещи малки сателити в орбита от стартовата площадка на полуостров Махия на Източния бряг на страната.

ИЗБРАНО
Ето с какви оръжия са разполагали Ивайло Калушев и последователите му (галерия) Днес
Ето с какви оръжия са разполагали Ивайло Калушев и последователите му (галерия)
46722
Една черна дъска и стотици обяснения в любов Лайф
Една черна дъска и стотици обяснения в любов
7971
Изключително! Лора Христова ни върна на олимпийския подиум в биатлона! Корнер
Изключително! Лора Христова ни върна на олимпийския подиум в биатлона!
19579
ЕРП-тата срещу България: 0-3 Бизнес
ЕРП-тата срещу България: 0-3
14665
Как се ражда "Брънч за начинаещи": Яна Титова за риска, доверието и комедията Impressio
Как се ражда "Брънч за начинаещи": Яна Титова за риска, доверието и комедията
2236
Самоукият летец милионер, който промени британската авиация Trip
Самоукият летец милионер, който промени британската авиация
855
Няколко ястия, с които можете да се храните само два пъти на ден Вкусотии
Няколко ястия, с които можете да се храните само два пъти на ден
543
Кои зодии не могат да забравят стари любови? Zodiac
Кои зодии не могат да забравят стари любови?
1071
Катастрофални щети по реколтите в Испания и Португалия от бурята "Марта" Времето
Катастрофални щети по реколтите в Испания и Португалия от бурята "Марта"
433