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Компанията Anthropic предизвика бурни реакции с нова рекламна кампания, която поставя акцент върху рисковете от изкуствения интелект вместо върху неговите възможности. Видеото започва с мрачни кадри и поредица от въпроси за бъдещето на технологията. Според критици посланието внушава, че AI може да представлява екзистенциална заплаха за човечеството.

Изкуственият интелект

Рекламата започва с горяща къща, докато глас зад кадър пита: "Може ли да се има доверие на изкуствения интелект?". Следват кадри, наподобяващи видеонаблюдение, в които алгоритъм разпознава лицата на хора в тълпа.

Най-силната сцена идва малко по-късно. Друг глас задава въпроса: "Кой ще натисне спирачките, ако се наложи?", а на екрана се появява гробище със стотици надгробни плочи. Кадърът ясно препраща към опасенията, че развитието на AI може да доведе до катастрофални последици.

В края на рекламата се появява слоганът "Има надежда в трудните въпроси". Според Anthropic опасенията за изкуствения интелект са напълно основателни. Компанията заявява, че именно нейната задача е да търси отговорите.

"Хората имат много трудни въпроси за изкуствения интелект. Нашата работа е да им отговорим", посочват от Anthropic.

Клипът беше излъчен по време на четвъртфиналния мач от Световното първенство по футбол между Аржентина и Швейцария през уикенда. Малко след това социалните мрежи се изпълниха с критики. 

Главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман също коментира рекламата. "Помислих, че е сатира", написа той.

Темата за безопасността на AI е основен елемент от публичния образ на Anthropic. Компанията е основана от бивши служители на OpenAI, които заявяват, че искат да разработват изкуствен интелект с по-голям фокус върху сигурността. Главният изпълнителен директор Дарио Амодей нееднократно предупреждава за потенциалните рискове от технологията. Според него AI може да премахне половината от началните позиции в офис професиите. Той също така допуска възможността най-напредналите модели вече да проявяват признаци на съзнание.

Наскоро Anthropic призова за глобална пауза в развитието на изкуствения интелект, тъй като според компанията технологията може да излезе извън човешки контрол. Това изглежда необичайна позиция за разработчик на един от най-използваните AI чатботове в света. Според анализатори обаче стратегията позволява на Anthropic да се представя като компанията, която подхожда най-отговорно към развитието на технологията.

Критиците посочват, че действията на компанията невинаги съответстват на тези послания. През февруари Anthropic се отказа от важно обещание, според което щеше да прекрати обучението на нов AI модел, ако не може да гарантира достатъчно надеждни механизми за безопасност. Междувременно, въпреки публичната си позиция срещу използването на AI за масово наблюдение и автономни оръжия, се появиха информации, че моделът Claude е бил използван за избор на цели за удари в Иран.

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