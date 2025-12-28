4183 Снимка: AP/Marco Ugarte/БТА

"Ще построим база на Луната". Това написа директорът на НАСА Джаред Айзекман в Х. На посланието му бързо реагира положително Илон Мъск. "Страхотно", написа за поста му Мъск.

Преди броени дни Сенатът на сАЩ одобри Джаред Айзекман за поста на шеф на НАСА. По време на пререканията с Илон Мъск президентът на САЩ Доналд Тръмп бе оттеглил кандидатурата му. Кандидатурата на милиардера инвеститор беше одобрена с 67 гласа "за" срещу 30 "против".

През май Доналд Тръмп оттегли кандидатурата на Айзекман, позовавайки се на "внимателна проверка на предишни връзки". По това време президентът на САЩ бе в открит конфликт Маск, най-големият политически дарител и шеф на SpaceX, с когото Айзекман има професионални връзки.

Айзекман заяви, че сега напълно подкрепя мисията на Тръмп за добив на полезни изкопаеми на Луната, което противоречи на позицията на Маск, който счита, че полетът до Луната отвлича вниманието от полета до Марс.

Айзекман, пилот-любител, стана първият непрофесионален астронавт, излязъл в открития космос. Според Forbes, състоянието на Айзекман се оценява на 1,2 милиарда долара, по-голямата част от които са спечелени от компания за обработка на плащания и продажба на фирма, която обучаваше пилоти и управляваше частен парк от военни самолети.

Ръководството на НАСА ще бъде първият опит на Айзекман в политиката. Досега задълженията на ръководител на НАСА се изпълняваха от министъра на транспорта Шон Дафи.

В момента НАСА издава "талони за кацане" за Луната: пишете името си, задавате PIN код - и името ви ще отлети в космоса на чип. Приемат се и имена на домашни любимци.

