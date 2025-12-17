6962 Снимка: NASA

НАСА официално завърши сглобяването на космическия телескоп "Нанси Грейс Роман" (Nancy Grace Roman), който се очаква да се превърне във водещ инструмент за изследване на Вселената през следващото десетилетие. Двата основни модула на телескопа бяха успешно интегрирани на 25 ноември в центъра Годард на НАСА, с което проектът влиза във финалната си фаза преди изстрелване.

Сглобяването означава, че мисията остава по график и може да стартира още през есента на 2026 г., като официалната целева дата е май 2027 г. Телескопът ще бъде изведен в космоса с ракета Falcon Heavy на SpaceX и ще заеме орбита около точката Лагранж L2 между Земята и Слънцето.

"Нанси Грейс Роман" е инфрачервен космически телескоп с два основни инструмента - широкоъгълна камера и високотехнологичен коронограф. Камерата му осигурява зрително поле, което е 100 пъти по-голямо от това на "Хъбъл", а коронографът позволява директно наблюдение на екзопланети чрез блокиране на светлината от техните звезди.

Основните научни цели на мисията включват изследване на тъмната енергия, преброяване на екзопланети, откриване на първични черни дупки и директно заснемане на планети извън Слънчевата система. Според НАСА в първите пет години от работата си телескопът може да разкрие над 100 000 нови светове, стотици милиони звезди и милиарди галактики.

"С завършването на обсерваторията Roman достигаме определящ момент за агенцията", заяви Амит Кшатия, заместник-администратор на НАСА. По думите му проектът е пример за прецизно инженерство, което ще разшири фундаментално разбирането ни за Вселената.

Една от най-амбициозните задачи на телескопа е изследването на тъмната енергия - загадъчната сила, която ускорява разширяването на Вселената. За целта "Нанси Грейс Роман" ще картографира огромни участъци от небето с камера с резолюция 288 мегапиксела. Само за пет години той ще заснеме толкова небе, колкото "Хъбъл" е успял за първите си три десетилетия, като ще генерира около 20 петабайта данни.

Вторият ключов инструмент - коронографът - ще играе централна роля в търсенето на потенциално обитаеми планети. Той е първият активен коронограф, изпращан в космоса, и използва сложна система от маски, филтри и адаптивни огледала, за да "заглушава" светлината на звездите и да прави видими слабите сигнали от планети около тях.

"Въпросът дали сме сами е огромен, а изграждането на инструменти, които да ни доближат до отговора, е също толкова голямо предизвикателство", коментира Фън Чжао от Лабораторията за реактивно движение на NASA.

Основната мисия на телескопа е планирана за пет години, като за разлика от други инфрачервени обсерватории "Нанси Грейс Роман" не разчита на охлаждащи течности, което увеличава шансовете за удължен експлоатационен живот. Ограничението ще бъде единствено количеството гориво за маневри и ориентация.

Според учените новият телескоп на НАСА не само ще даде отговори на някои от най-големите въпроси във физиката и астрономията, но и ще остави научно наследство за десетилетия напред. Огромните масиви от данни ще бъдат достъпни за изследователи по цял свят и ще служат за открития, които днес дори не можем да предвидим.

Ако телескопът бъде изстрелян по-рано от планираното, това ще бъде рядък успех за проект от подобен мащаб - и потенциално началото на нова ера в изследването на Вселената.

