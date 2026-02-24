Вашингтон иска да разполага с новия самолет в по-кратки срокове. Планирани са общо 100 машини от новия тип

12801 Снимка: USAF / Northrop Grumman

Northrop Grumman B-21 Raider е първият в света бомбардировач от шесто поколение със стелт характеристики и ядрени способности. Това е и първият нов американски ядрен бомбардировач от близо три десетилетия насам. Northrop Grumman обяви ускоряване на производствения капацитет, като първите оперативни машини може да влязат в строя още през 2027 г.

B-21 беше показан за първи път публично в края на 2022 г., макар и в силно ограничена конфигурация поради секретността около проекта. Самолетът се разработва за нуждите на ВВС на САЩ и трябва постепенно да замени два от трите стратегически бомбардировача в американския арсенал - Rockwell B-1B Lancer и Northrop B-2 Spirit.

Година след официалното му представяне Raider навлезе в активна тестова фаза в базата на Northrop Grumman в Палмдейл, Калифорния. Компанията инвестира около 5 милиарда долара в дигитално инженерство и производствена инфраструктура, което според нея е позволило ускоряване на графика.

Първият оперативен B-21 вече се сглобява и трябва да пристигне в базата "Елсуорт" в Южна Дакота през 2027 г. Именно там ще бъде изградена първата оперативна ескадрила и ще се провежда обучението на пилотите. По-късно самолетът ще бъде разположен и в базите Уайтман (Мисури) и Дайс (Тексас).

По данни на производителя, машината е преминала успешно всички наземни и летателни изпитания, като в редица случаи е надминала очакванията, заложени в цифровите модели. Подробности за реалните ѝ способности остават засекретени, но е известно, че по програмата работят около 8000 души и над 400 доставчици в цялата страна. В момента фокусът е върху интеграцията на сензори, въоръжение и системи за обмен на данни, които да осигурят висока ситуационна осведоменост и прецизни удари.

B-21 е проектиран да поразява цели навсякъде по света и да прониква през "най-сложните системи за ПВО" благодарение на стелт характеристики от шесто поколение. Задвижването се осигурява от два турбовентилаторни двигателя Pratt & Whitney PW9000 без форсаж, с тяга от по 27 000 паунда всеки. Очакваната максимална скорост е около 990 км/ч, а практичният таван - приблизително 15 000 метра.

Самолетът е разработен с отворена архитектура, което позволява бързи бъдещи модернизации при появата на нови технологии. Northrop Grumman твърди също, че B-21 ще бъде по-лесен и по-евтин за поддръжка в сравнение с предходните поколения.

След изваждането от експлоатация на B-1B и B-2, ядреният бомбардировъчен флот на САЩ ще се опира основно на B-21 и ветерана Boeing B-52 Stratofortress, който е на служба от 1955 г. и преминава през мащабна модернизация с хоризонт на експлоатация до 2050-те години.

В момента ВВС на САЩ разполагат със 116 стратегически бомбардировача от всички типове. С навлизането на Raider общият им брой няма да нарасне значително - планира се флот от около 100 машини от новия тип. Името "Raider" е избрано в чест на подполковник Джеймс "Джими" Дулитъл и екипажа му, извършили дръзкия въздушен удар над Япония през 1942 г. "B" обозначава bomber или бомбардировач, а числото 21 подчертава, че самолетът е създаден за бойните реалности на XXI век.

С ускоряването на производството може да се очаква постепенно разкриване на повече детайли около най-новия елемент от стратегическата триада на САЩ - макар че пълната картина вероятно ще остане скрита зад завесата на военната секретност.

