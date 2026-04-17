Изследователят по киберсигурност Пол Мур демонстрира, че новото приложение на ЕС за проверка на възрастта може да бъде компрометирано за по-малко от две минути – достатъчно е едно елементарно редактиране на файл в Android устройство, съобщава "Калдата".

Хакери и кибератаки

В социалната мрежа X Мур публикува видео със запис на екрана, в което демонстрира как се извършва хакването.

Първоначално изследователят преминава през стандартната настройка: приложението предлага създаването на 6-цифрен PIN код, потвърждаването му, избирането на метод за проверка и получаването на официални цифрови данни 18+. На този етап всичко работи както трябва.

След това обаче Мур отваря файловия мениджър, влиза в папката shared_prefs и изтрива криптираните записи на ПИН кода от файла eudi-wallet.xml. След рестартиране на приложението той успява да зададе нов ПИН код и получи достъп до вече съществуващите данни.

Същият конфигурационен файл отговаря и за други функции за сигурност. Ако се нулира параметърът за ограничение на опитите, ПИН код може да се въвежда безкрайно, а при замяна на еднa булева стойност, биометричната проверка се изключва напълно. Според думите на изследователя всичко това се прави за няколко минути и не изисква сложни инструменти.

Тази демонстрация се появява няколко дни след като ЕС обяви приложението за технически завършено. Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен го представи като решение с отворен код и "високо ниво на поверителност", както и призова страните да го внедрят, за да защитят децата в интернет.

Виж още Институциите на ЕС се насочват към европейски доставчици на облачни услуги

Трябва да се отбележи, че в GitHub хранилището изрично се посочва: това е ранен вариант на приложението, при който нивото на сигурност и поверителност е по-ниско от това на крайния продукт и не се препоръчва използването му в реални условия.

Въпреки това Мур предупреждава, че подобни уязвимости могат да доведат до големи проблеми в бъдеще. Към момента видеото му е събрало над 3 млн. преглеждания.

"Алфа рисърч": 60% избирателна активност, шест формации в новия парламент Днес
"Алфа рисърч": 60% избирателна активност, шест формации в новия парламент
22423
Кристина Апългейт е приета в болница Лайф
Кристина Апългейт е приета в болница
6806
Стилияна Николова е в подножието на медалите след първия ден на Световната купа в Баку Корнер
Стилияна Николова е в подножието на медалите след първия ден на Световната купа в Баку
5147
Колекционерска монета "150 години от Априлското въстание" пуска БНБ Бизнес
Колекционерска монета "150 години от Априлското въстание" пуска БНБ
6996
Допаминът не е хормон на щастието, той ни тласка към зависимост Impressio
Допаминът не е хормон на щастието, той ни тласка към зависимост
4162
Wizz Air едва не отмени полети от Италия заради недостиг на авиационно гориво Trip
Wizz Air едва не отмени полети от Италия заради недостиг на авиационно гориво
2750
Зендая и специалният ѝ талант в яденето на сладолед, който кара феновете ѝ да потръпват Вкусотии
Зендая и специалният ѝ талант в яденето на сладолед, който кара феновете ѝ да потръпват
998
Жените от тези зодии рядко излизат без грим Zodiac
Жените от тези зодии рядко излизат без грим
917
Африкански прах продължава да навлиза на територията на Гърция Времето
Африкански прах продължава да навлиза на територията на Гърция
568