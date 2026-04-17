Изследователят по киберсигурност Пол Мур демонстрира в социалната мрежа Х как апликацията лесно може да бъде компрометирана

Изследователят по киберсигурност Пол Мур демонстрира, че новото приложение на ЕС за проверка на възрастта може да бъде компрометирано за по-малко от две минути – достатъчно е едно елементарно редактиране на файл в Android устройство, съобщава "Калдата".

В социалната мрежа X Мур публикува видео със запис на екрана, в което демонстрира как се извършва хакването.

Първоначално изследователят преминава през стандартната настройка: приложението предлага създаването на 6-цифрен PIN код, потвърждаването му, избирането на метод за проверка и получаването на официални цифрови данни 18+. На този етап всичко работи както трябва.

След това обаче Мур отваря файловия мениджър, влиза в папката shared_prefs и изтрива криптираните записи на ПИН кода от файла eudi-wallet.xml. След рестартиране на приложението той успява да зададе нов ПИН код и получи достъп до вече съществуващите данни.

Същият конфигурационен файл отговаря и за други функции за сигурност. Ако се нулира параметърът за ограничение на опитите, ПИН код може да се въвежда безкрайно, а при замяна на еднa булева стойност, биометричната проверка се изключва напълно. Според думите на изследователя всичко това се прави за няколко минути и не изисква сложни инструменти.

Тази демонстрация се появява няколко дни след като ЕС обяви приложението за технически завършено. Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен го представи като решение с отворен код и "високо ниво на поверителност", както и призова страните да го внедрят, за да защитят децата в интернет.

Трябва да се отбележи, че в GitHub хранилището изрично се посочва: това е ранен вариант на приложението, при който нивото на сигурност и поверителност е по-ниско от това на крайния продукт и не се препоръчва използването му в реални условия.

Въпреки това Мур предупреждава, че подобни уязвимости могат да доведат до големи проблеми в бъдеще. Към момента видеото му е събрало над 3 млн. преглеждания.

Hacking the #EU #AgeVerification app in under 2 minutes.



During setup, the app asks you to create a PIN. After entry, the app *encrypts* it and saves it in the shared_prefs directory.



1. It shouldn't be encrypted at all - that's a really poor design.

2. It's not… https://t.co/z39qBdclC2 pic.twitter.com/FGRvWtWzaZ — Paul Moore - Security Consultant  (@Paul_Reviews) April 16, 2026

Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.