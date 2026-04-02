Nvidia губи Китай: Пазарният дял вече е под 60% заради местни конкуренти
Пазарната динамика се промени след ограниченията, наложени от САЩ. Санкциите обаче доведоха до подем на китайската чипова индустрия
Делът на американската компания Nvidia на китайския пазар за изкуствен интелект спада значително и вече е под 60%. Това показват данни на IDC, цитирани от Ройтерс. Компанията запазва лидерската позиция с около 55% пазарен дял и приблизително 2,2 милиона доставени графични процесора през 2025 г., но това е сериозен спад спрямо предишните 95% преди санкциите на САЩ.
Китайските производители увеличават присъствието си и вече държат около 41% от пазара. Те доставят общо 1,65 милиона AI графични процесора от общо 4 милиона продадени устройства за годината.
Най-големият печеливш сред местните компании е Huawei. Компанията доставя около 812 000 чипа, което се равнява на близо 20% пазарен дял. Базираната в Шънджън фирма продължава да развива собствени решения. Наскоро тя представя ускорителя Atlas 350, който според компанията предлага почти три пъти по-висока производителност спрямо модела H20 на Nvidia.
На трето място остава T-Head, подразделение на AliBaba, с около 256 000 продадени чипа. Американската компания AMD заема следваща позиция със 160 000 доставки и около 4% дял. В челната петица влизат още китайските компании Kunlunxin, свързана с Байду, и Камбрикон, като всяка от тях реализира по около 116 000 продадени устройства.
Пазарната динамика се промени след ограниченията, наложени от САЩ. През 2023 г. Вашингтон забрани износа на най-модерните AI чипове на Nvidia и AMD за Китай. Въпреки това китайските компании продължават да купуват по-ограничени версии като H20 и MI308.
През април 2025 г. президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи пълна забрана върху износа на AI графични процесори. Това принуди китайските компании да се насочат към местни производители. По-късно ограниченията бяха частично облекчени, но несигурността около доставките остана.
Очакванията са, че дори при възобновяване на доставките на по-модерни чипове от САЩ, Nvidia трудно ще възстанови предишния си почти монополен дял на китайския пазар.