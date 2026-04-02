Делът на американската компания Nvidia на китайския пазар за изкуствен интелект спада значително и вече е под 60%. Това показват данни на IDC, цитирани от Ройтерс. Компанията запазва лидерската позиция с около 55% пазарен дял и приблизително 2,2 милиона доставени графични процесора през 2025 г., но това е сериозен спад спрямо предишните 95% преди санкциите на САЩ.

Китайските производители увеличават присъствието си и вече държат около 41% от пазара. Те доставят общо 1,65 милиона AI графични процесора от общо 4 милиона продадени устройства за годината.

Най-големият печеливш сред местните компании е Huawei. Компанията доставя около 812 000 чипа, което се равнява на близо 20% пазарен дял. Базираната в Шънджън фирма продължава да развива собствени решения. Наскоро тя представя ускорителя Atlas 350, който според компанията предлага почти три пъти по-висока производителност спрямо модела H20 на Nvidia.

На трето място остава T-Head, подразделение на AliBaba, с около 256 000 продадени чипа. Американската компания AMD заема следваща позиция със 160 000 доставки и около 4% дял. В челната петица влизат още китайските компании Kunlunxin, свързана с Байду, и Камбрикон, като всяка от тях реализира по около 116 000 продадени устройства.

Пазарната динамика се промени след ограниченията, наложени от САЩ. През 2023 г. Вашингтон забрани износа на най-модерните AI чипове на Nvidia и AMD за Китай. Въпреки това китайските компании продължават да купуват по-ограничени версии като H20 и MI308.

През април 2025 г. президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи пълна забрана върху износа на AI графични процесори. Това принуди китайските компании да се насочат към местни производители. По-късно ограниченията бяха частично облекчени, но несигурността около доставките остана.

Очакванията са, че дори при възобновяване на доставките на по-модерни чипове от САЩ, Nvidia трудно ще възстанови предишния си почти монополен дял на китайския пазар.

ИЗБРАНО
Вижте дерайлиралия влак и повредената жп линия след удара в падналите на релсите скали (снимки)
16979
Легендарна вражда. Защо Джейн Фонда не понася Барбра Стрейзънд?
4309
Уайлдър пенсионира Чисора с 12-рундово зрелище в Лондон
7150
Дизелът поскъпна с 3 цента само за ден, увеличението от началото на войната вече е 37%
6462
Паметникът на Петко Ю. Тодоров до родната му къща плаче от пушека на "хайдушка скара"
5907
Всички имаме нужда от една добра фея... като Лилия Тихова
1852
Милиони американци вече имат право на канадско гражданство и много от тях кандидатстват "за всеки сл...
3436
Преди началото на Страстната седмица: Какво да сложим на трапезата на Цветница
3247
Звездите предупреждават пет зодии на 5 април, Луна срещу Уран носи напрежение
851