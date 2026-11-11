Скандалът около предполагаема връзка на милиардера с китайска шпионка поставя под въпрос бъдещето му начело на компанията, но отстраняването му може да нанесе огромни щети

1292 Снимка: Getty Images

Nvidia може да загуби до 1,2 трилиона долара от пазарната си капитализация, ако Дженсън Хуанг бъде отстранен от поста главен изпълнителен директор. Това предупреждава известният технологичен анализатор Дан Айвс, който оценява на 15% вероятността ръководителят на компанията да загуби позицията си заради разрастващия се скандал около предполагаемите му връзки с китайска шпионка.

Случаят предизвика сериозни въпроси за отношенията на Хуанг с бивша ръководителка на компанията Megaspeed, за която се твърди, че е работила за китайските разузнавателни служби. Според публикации на The New York Times фирмата може да е заобикаляла американските санкции, за да придобива чипове на Nvidia.

Бордът на директорите на Nvidia вече започва вътрешно разследване. Засега компанията заявява, че няма основания да смята, че са компрометирани нейни търговски тайни или националната сигурност на САЩ. Според Дан Айвс отстраняването на Хуанг би довело до незабавен спад от 25 до 30% в пазарната капитализация на Nvidia. Компанията все още се оценява на над 4 трилиона долара, което означава потенциална загуба от около 1,2 трилиона долара.

За сравнение, Anthropic подготвя първично публично предлагане с търсена оценка от над 1,2 трилиона долара. Подобен срив в стойността на Nvidia би имал отражение и върху по-широкия технологичен сектор и финансовите пазари.

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Хуанг обаче може да бъде отстранен по-лесно от някои други технологични милиардери като Илон Мъск и Марк Зукърбърг. Според устава на Nvidia за освобождаването му като главен изпълнителен директор е необходимо мнозинство от две трети в борда, който се състои от 11 души. Дори такова решение няма автоматично да го лиши от мястото му като директор.

Ръководителят има и подкрепа в компанията. Децата му заемат управленски позиции, а съпругата му контролира над 60 милиона акции на Nvidia чрез семейна фондация, съобщава The Guardian.

Допълнителен проблем е липсата на план за наследник. Според Axios Хуанг е изградил централизирана управленска структура, при която десетки ръководители докладват пряко на него, но нямат пълна представа за дейността на цялата компания. Това затруднява избора на очевиден заместник.

Самият Хуанг многократно е подчертавал колко тясно е свързан с Nvidia. През януари той заяви в подкаста A Bit Personal: "Никога няма да има друг като мен и причината е, че бях отгледан от компанията."

Очаква се скандалът да доведе и до изслушване на Хуанг пред Конгреса на САЩ. Междувременно остават въпросите какво са знаели американските власти за случая и дали той е повлиял на решенията на ръководителя на Nvidia.

Въпреки разследването и репутационните щети финансовият риск от отстраняването на Хуанг може да се окаже твърде голям за компанията. Акциите на Nvidia имат значителна тежест в основните борсови индекси, а самият Хуанг се е превърнал в ключова фигура за доверието на инвеститорите.

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