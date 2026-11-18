Компанията спира продажбите на AI ускорителите H200 в Китай. Решението съвпада със затягането на американските експортни ограничения и идва дни след напускането на дългогодишния ръководител на Nvidia

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Nvidia прекратява продажбите на своите AI чипове H200 в Китай. Това обяви временно изпълняващата длъжността главен изпълнителен директор Колет Крес във вторник. Така компанията слага край на участието си в спорна схема, която досега позволяваше заобикаляне на част от американските ограничения за износ на усъвършенствани полупроводници към страната.

Достъпът на Китай до най-модерните ускорители за изкуствен интелект беше сред основните теми на първия разговор с инвеститорите за финансовите резултати на Nvidia, след като съоснователят и главен изпълнителен директор Дженсън Хуанг се оттегли от поста миналата седмица.

В същия ден Nvidia обяви създаването на специален комитет към борда на директорите. Той ще наблюдава политиките за национална сигурност, спазването на експортния контрол и рисковете, свързани с международната търговия.

Сделката за продажбата на H200 в Китай беше договорена от Хуанг и президента на САЩ Доналд Тръмп. Според условията чиповете трябваше да преминават през територията на САЩ, което позволяваше на американското правителство да събира мито от 25%.

Този механизъм предизвика недоволство сред американските политици, които настояват китайските компании да нямат достъп до изчислителната мощ на най-модерните американски ускорители. Според тях подобни доставки могат да помогнат на китайските лаборатории да развиват конкурентни AI модели и да подкопаят технологичното предимство на САЩ.

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Хуанг отдавна защитаваше противоположната позиция. Той смяташе, че американската технологична индустрия трябва да продължи да се конкурира на китайския пазар. През април, в разговор с подкастъра Дваркеш Пател, той заяви: "Да отстъпим този пазар би било в ущърб на технологичната индустрия на нашата страна".

Оттеглянето на Хуанг съвпада с въвеждането на нови американски правила в понеделник. Те забраняват използването на усъвършенствани чипове от САЩ в чуждестранни центрове за данни, когато тези съоръжения предоставят изчислителни услуги дистанционно на китайски клиенти.

Инвестиционната банка Jefferies прогнозира, че новите ограничения могат да намалят приходите на Nvidia от центрове за данни с между 44 и 62 милиарда долара през следващата година. Колет Крес обаче заяви, че промените няма да засегнат общите приходи на компанията. По думите ѝ натрупаните поръчки за нови ускорители като Vera Rubin са достатъчни, за да компенсират евентуалните загуби.

В дългосрочен план Nvidia може да загуби и потенциални клиенти в Сингапур, Малайзия, Тайланд и Индонезия. Критиците на зависимостта на компанията от китайския пазар твърдят, че до 20% от приходите ѝ са свързани с търсенето от Китай.

Като пример се посочват приходите на сингапурското подразделение на Nvidia, които са достигнали 104 милиарда долара през 2025 г. Компанията обаче вече не публикува тези данни, което затруднява проследяването на реалния мащаб на бизнеса ѝ в региона.

Китай на практика вече беше започнал да ограничава достъпа до H200, още преди Nvidia да обяви, че спира доставките. Пекин до голяма степен отказваше да приема тези чипове, тъй като правителството иска да стимулира търсенето на местни полупроводници. Това се случва въпреки че някои от големите китайски компании за изкуствен интелект все още предпочитат по-мощните решения на Nvidia.

Решението за спиране на продажбите на чипове в Китай и по-голямото влияние на Вашингтон в компанията подхранват спекулациите, че оттеглянето на Дженсън не е свързано с неговите извънбрачни афери.

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