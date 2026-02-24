Nvidia стигна ценовия си връх? Пазарът се съмнява дори при силен отчет
Анализатори предупреждават, че акциите може да поевтинеят независимо от резултатите
След експлозивния възход на Nvidia през последните две години, подхранен от бума на изкуствения интелект и масовото внедряване на ускорители за машинно обучение, инвеститорите започват да задават неудобния въпрос - достигна ли компанията своя пик? Според анализ на Bloomberg, дори отличен тримесечен отчет може да не е достатъчен, за да изстреля цената на акциите нагоре. Напротив - пазарът е подготвен и за обратна реакция.
Данните показват, че през последното тримесечие ръстът на акциите на Nvidia е бил едва около 1,7%, докато широкият индекс S&P 500 е нараснал с над 3%. Това подсказва, че инвеститорите вече не залагат едностранно на компанията като основен двигател на AI революцията. Макар Nvidia да остава лидер в сегмента на изчислителните ускорители, пазарът постепенно се диверсифицира и капиталите се насочват и към други играчи в екосистемата.
Допълнително напрежение идва и от макроикономическата среда. Геополитическите рискове, включително потенциални конфликти и несигурност около търговските политики на САЩ, влияят пряко върху технологичния сектор. Инвеститорите вече реагираха предпазливо и към отчетите на Microsoft и Amazon, които макар да показаха стабилни приходи, повдигнаха притеснения за мащабните капиталови разходи, свързани с AI инфраструктура.
Исторически погледнато, предишните два отчета на Nvidia бяха последвани от спад в цената на акциите, въпреки силните финансови резултати. Това подсказва, че очакванията вече са изключително високи и всяко отклонение - дори минимално - може да доведе до корекция. В дългосрочен план компанията ще трябва не само да защити лидерската си позиция, но и да убеди пазара, че може да поддържа растеж в условия на засилваща се конкуренция и постепенно пренасочване от обучение към инференс в AI изчисленията.