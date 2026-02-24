След експлозивния възход на Nvidia през последните две години, подхранен от бума на изкуствения интелект и масовото внедряване на ускорители за машинно обучение, инвеститорите започват да задават неудобния въпрос - достигна ли компанията своя пик? Според анализ на Bloomberg, дори отличен тримесечен отчет може да не е достатъчен, за да изстреля цената на акциите нагоре. Напротив - пазарът е подготвен и за обратна реакция.

Данните показват, че през последното тримесечие ръстът на акциите на Nvidia е бил едва около 1,7%, докато широкият индекс S&P 500 е нараснал с над 3%. Това подсказва, че инвеститорите вече не залагат едностранно на компанията като основен двигател на AI революцията. Макар Nvidia да остава лидер в сегмента на изчислителните ускорители, пазарът постепенно се диверсифицира и капиталите се насочват и към други играчи в екосистемата.

Допълнително напрежение идва и от макроикономическата среда. Геополитическите рискове, включително потенциални конфликти и несигурност около търговските политики на САЩ, влияят пряко върху технологичния сектор. Инвеститорите вече реагираха предпазливо и към отчетите на Microsoft и Amazon, които макар да показаха стабилни приходи, повдигнаха притеснения за мащабните капиталови разходи, свързани с AI инфраструктура.

Исторически погледнато, предишните два отчета на Nvidia бяха последвани от спад в цената на акциите, въпреки силните финансови резултати. Това подсказва, че очакванията вече са изключително високи и всяко отклонение - дори минимално - може да доведе до корекция. В дългосрочен план компанията ще трябва не само да защити лидерската си позиция, но и да убеди пазара, че може да поддържа растеж в условия на засилваща се конкуренция и постепенно пренасочване от обучение към инференс в AI изчисленията.

