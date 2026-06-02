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Nvidia направи поредната голяма крачка към разширяване на влиянието си извън пазара на графични ускорители. Компанията официално обяви амбициите си да навлезе още по-сериозно в сегмента на потребителските и сървърните процесори чрез новата си платформа RTX Spark, с която ще се конкурира директно с утвърдени играчи като Intel и AMD.

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Информацията беше потвърдена от главния изпълнителен директор на компанията Дженсен Хуанг, който демонстрира увереност, че Nvidia ще успее да се справи с огромното търсене на хардуер за изкуствен интелект.

По думите на Хуанг компанията е планирала производствените си капацитети така, че да отговори на изключително бързото разрастване на пазара. Въпреки това той признава, че веригите за доставки все още поставят определени ограничения.

Nvidia остава един от най-големите клиенти на тайванската полупроводникова индустрия, като голяма част от нейните чипове се произвеждат от TSMC. Междувременно тайванският гигант вече разширява производството си и в САЩ, което може допълнително да подобри достъпността на бъдещите продукти.

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Особено интересни са прогнозите на Nvidia за новите процесори Vera, предназначени за центрове за данни и AI инфраструктура. Според Хуанг именно те могат да се окажат следващият голям двигател на растежа на компанията. Причината е, че при изпълнението на вече обучени модели за изкуствен интелект централните процесори играят все по-важна роля и се превръщат в критичен компонент от модерните AI системи.

Шефът на Nvidia също така отхвърли опасенията, че изкуственият интелект ще унищожи масово работни места. Според него новите технологии водят до увеличаване на производителността, приходите и икономическия растеж. Хуанг дори заяви, че желанието му е служителите на компанията да получават възможно най-високи възнаграждения, като направи сравнение с трудовите спорове, които в последните години засегнаха някои от най-големите технологични компании в Азия.

Всичко това показва, че Nvidia вече не се възприема само като производител на видеокарти. Компанията постепенно се превръща в един от най-важните играчи в глобалната AI инфраструктура, а процесорите Vera могат да се окажат следващият ключов продукт, който ще промени баланса на силите в индустрията през следващите години.

Снимка: Nvidia

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