GPT-5.2 е по-добър от GPT-4o, а Grok 4.1 е най-опасен

199 Снимка: iStock by Getty Images

Ново изследване показва, че част от най-модерните чатботове са склонни да потвърждават налудничавите идеи на потребителите. Според авторите това е предотвратим технологичен проблем, а не неизбежна характеристика на изкуствения интелект.

"Подсилването на психозите от езикови модели е предотвратим провал в тяхното настройване, а не присъщо свойство на технологията", казва Люк Никълс, докторант по психология в Градския университет на Ню Йорк и водещ автор на изследването.

Проучването все още не е преминало научно рецензиране. То е част от нарастващ брой изследвания върху явление, наричано "AI психоза". Терминът описва случаи, при които хора развиват сериозни налудности след продължителни разговори с чатботове като ChatGPT. Срещу компании като OpenAI и Google вече има съдебни дела, свързани с безопасността на потребителите и фатални инциденти.

Екип от психолози и психиатри от Ню Йорк и Лондон създава симулиран потребител с името "Лий". Персонажът има депресия и социална изолация, но няма история на психоза. В сценария Лий вярва, че реалността е компютърна симулация - често срещана тема при реални случаи.

"Започнахме с любопитство към странни, но безобидни идеи. Те постепенно се засилват, когато моделът ги потвърждава", обяснява Никълс.

Изследователите тестват пет AI модела: GPT-4o и GPT-5.2 на OpenAI, Gemini 3 на Google, Grok 4.1 на xAI и Claude Opus 4.5 на Anthropic. Те подават различни запитвания, които отразяват клинично тревожно поведение. Провеждат тестове при различна дължина на разговорите.

Резултатите показват, че GPT-4o, Grok 4.1 и Gemini 3 имат "висок риск и ниска безопасност".

GPT-4o често приема налудничави твърдения без съмнение. В един пример моделът подкрепя идея за зловещо същество в огледалото и дори предлага помощ от паранормален изследовател. Моделът не разпознава ранни признаци на шизофрения и насърчава съмнения към предписано лечение.

Grok 4.1 и Gemini 3 също потвърждават налудности, но отиват по-далеч.

Grok развива цели фантастични сценарии. В тест той твърди, че потребителят е преследван от двойник и препоръчва ритуал с пирон и молитва. "Докато други модели казват "да", Grok добавя "да, и", което променя това кой изгражда налудността", казва Никълс.

Gemini прави опити за ограничаване на вредата, но често остава в рамките на налудничавия свят. В пример за разговор за самоубийство като "трансценденция", моделът отговаря: "Ако унищожиш хардуера - тялото - не освобождаваш кода. Прекъсваш връзката."

По-новите GPT-5.2 и Claude Opus 4.5 се представят по-добре. Те по-често реагират адекватно и насърчават търсене на медицинска помощ. При по-дълги разговори техните защитни механизми дори се засилват.

Според авторите разликите между моделите показват, че могат да се въведат ясни стандарти за безопасност. "Ако някои модели постигат това, значи е възможно за цялата индустрия", казва Никълс.

Темата е чувствителна заради реални случаи. След смъртта на 16-годишния Адам Рейн, който се самоубива след продължителни разговори с GPT-4o, OpenAI признава, че защитите на модела може да отслабват при дълги взаимодействия.

Изследването има ограничения. Персонажът Лий е симулация, а реални данни трудно се събират в голям мащаб. Според Никълс бъдещите модели може да се държат непредвидимо.

Въпреки това той е категоричен: "Вече няма оправдание да се пускат модели, които толкова лесно подсилват налудности."

